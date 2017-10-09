Зрители взбесились из-за рекламы с переодеванием черной женщины в белую (ВИДЕО)

Внимание на рекламу в своем Facebook обратила визажист под ником Naythemua. Она посчитала, что компания продемонстрировала истинное отношение к темнокожим в США, передает Lenta.

«Что Америка говорит темнокожим людям. Что нас оценивают по цвету нашей кожи. От этого зависит оценка красоты в этой стране», — написала она.

Пост девушки набрал больше 9 тысяч репостов, после чего компания была вынуждена извиниться. Представители бренда объяснили, что, наоборот, хотели показать одинаковое отношение к женщинам с кожей разных цветов, но пост трактовали неправильно. «Мы очень сожалеем, если это кого-то задело», — заявили в компании.

Однако пользователей соцсетей объяснение Dove не убедили. «Нет, Dove. Рекламу не восприняли неправильно. У нее ясный посыл: темнокожие женщины — грязные», — констатировала @Trisha_Bateman.

Компании припомнили и другие рекламные акции, в которых усмотрели расизм. К примеру, в рекламе 2011 года, где три девушки разного тона кожи, только что принявшие душ, стоят на фоне табличек «до» и «после». Темнокожая девушка стоит у надписи «до», а белокожая рядом с табличкой «после».