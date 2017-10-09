Ай да наши! Эстонские красотки-спортсменки привезли из Австрии три медали
9 октября 2017 г., 15:36
В конце сентября в Австрии, на родине американского актера и культуриста Арнольда Шварценеггера, в 17-й раз прошел конкурс FITNESS WORLD 2017, который организует федерация OSCV. На соревнованиях уже седьмой год подряд принимает участие команда из Эстонии.
В этот раз девушки выступили в двух категориях: «Мисс Фитнес» и «Фитнес Модель». Виктория Богданова, член сборной Эстонии по художественной гимнастике, заняла первое место в категории «Мисс Фитнес». Диана Маймистова и Лилли Павлова разделили почетное второе место в категории «Фитнес модель». Поздравляем спортсменок!
Диана Маймистова/ Pressifoto