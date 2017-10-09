Эстонский дизайнер Кирилл Сафонов: в этом сезоне в моде индиго и малахит
9 октября 2017 г., 16:48
Цвета сезона 2017/2018 – песочный, индиго и малахитовый, сказал эстонский дизайнер одежды Кирилл Сафонов в интервью "Радио 4".
По его словам, эстонские женщины носят яркие цвета. "Нашим женщинам хватает смелости. Мало того, многие в курсе того, что происходит на больших подиумах. Наши модницы не хотят отличаться, но хотят привнести в свой гардероб немного эстонского колорита", – отметил он.
"В нашей европейской зиме это скорее преувеличение. Не каждый может позволить себе мех", - считает Кирилл Сафронов.
Слушайте интервью целиком на сайте rus.err.ee.