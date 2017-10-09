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Эстонский дизайнер Кирилл Сафонов: в этом сезоне в моде индиго и малахит

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Кирилл Сафонов | ФОТО: Toni Läänsalu

Цвета сезона 2017/2018 – песочный, индиго и малахитовый, сказал эстонский дизайнер одежды Кирилл Сафонов в интервью "Радио 4".

По его словам, эстонские женщины носят яркие цвета. "Нашим женщинам хватает смелости. Мало того, многие в курсе того, что происходит на больших подиумах. Наши модницы не хотят отличаться, но хотят привнести в свой гардероб немного эстонского колорита", – отметил он.

"В нашей европейской зиме это скорее преувеличение. Не каждый может позволить себе мех", - считает Кирилл Сафронов.

Слушайте интервью целиком на сайте rus.err.ee.

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