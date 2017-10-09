Эстонский дизайнер Кирилл Сафонов: в этом сезоне в моде индиго и малахит

По его словам, эстонские женщины носят яркие цвета. "Нашим женщинам хватает смелости. Мало того, многие в курсе того, что происходит на больших подиумах. Наши модницы не хотят отличаться, но хотят привнести в свой гардероб немного эстонского колорита", – отметил он.

"В нашей европейской зиме это скорее преувеличение. Не каждый может позволить себе мех", - считает Кирилл Сафронов.

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