Есть только один правильный способ сварить рассыпчатый рис. Вот он!

Рис подходит для приготовления плова, супов, его можно добавлять в салаты или готовить как самостоятельное блюдо.

Однако далеко не все умеют его готовить!

Варить рис для некоторых, особенно начинающих, кулинаров — настоящее мучение. То он пригорает, хотя сырой, то вместо рассыпчатого риса получается вязкая клейкая масса… Мы расскажем вам, как избежать типичных ошибок и приготовить действительно вкусный рис, пишет Lifter.

Сорт риса, который вы выбираете для готовки, играет большую роль. Если выбрать басмати, то вы получите рассыпчатый, ароматный рис с тонким вкусом.

Дикий рис отличается по вкусу, но это самый полезный из всех сортов.

Круглозернистый рис идеален для каш и пудингов, он хорошо слипается при варке.

Среднезернистый хорошо подходит для супов и ризотто, а вот длиннозернистый идеален для гарнира и подачи с мясом или рыбой.

При варке стоит помнить, что рис увеличивается в объеме в два раза. Следовательно, если вы берете один стакан риса, то воды потребуется два стакана.

Не стоит наливать воды больше: она вся не впитается, и её придётся сливать. В таком случае рис получится не такой вкусный и рассыпчатый.

Лучше всего использовать широкую сковороду с плотной крышкой. Тонкий слой риса получается рассыпчатым и аппетитным. И помните: на каждые 150 мл риса нужна одна чайная ложка соли, причём солить лучше бульон или воду, которыми вы заливаете крупу.

Panther Media/Scanpix

На сковороду налить одну-две столовых ложки оливкового масла. Рис перед варкой промывать не нужно.

В раскаленное масло насыпать рис и хорошо перемешать. Затем залить рис водой или бульоном.

Бульон придаст рису более насыщенный вкус. Если вы используете воду, можно добавить одну чайную ложку куркумы — рис получится приятного жёлтого оттенка.

Варить рис нужно на медленном огне под плотно закрытой крышкой. И не надо мешать его во время варки! Можно только один раз помешать рис, когда зальёте его жидкостью, после чего следует довести его до кипения и убавить огонь до минимума.

Белый рис варится не более 15 минут, дикий и коричневый — 35–40 минут. Следите за временем и не открывайте крышку раньше срока! Иначе вы выпустите горячий пар и продлите время варки. Постоянно мешать и снимать крышку тем более не стоит.

Panther Media/Scanpix

Когда время пройдёт, откройте крышку и наклоните сковороду или кастрюлю. Если осталось немного воды, нужно подержать на огне еще 2–3 минуты. Затем накройте рис полотняным полотенцем и подержите минут 10. За это время лишняя влага впитается, а рис станет сухим и рассыпчатым.

А теперь можете смело подавать его к столу — ваши домашние или гости обязательно попросят добавки!

А какой способ варки риска предпочитаете вы? Расскажите нам в комментариях!