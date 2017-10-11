Ирина Шейк поделилась самым важным правилом соблазнения

10 октября на сайте журнала Elle вышло большое интервью Ирины Шейк, в котором модель поделилась своими бьюти-секретами. Как оказалось, она никогда не сидела на диетах.

«Спасибо моим родителям за хорошие гены. Это не кокетство — я никогда ничего не делаю специально, чтобы быть в форме. Блины, пироги и щедро накрытые русские столы, которые ломятся от еды, — все это я публикую в своем Instagram, и правда в том, что я действительно это ем!» — признается Ирина.

Трудно поверить, но даже на Неделе моды в Париже она не могла отказать себе в таких гастрономических радостях, как круассаны и багеты. У звезды есть своя собственная теория по поводу сексуальности. Она уверена, что если вы будете зацикливаться на том, как влюбить в себя мужчину мечты, то из этого ничего не выйдет. «Понравиться нужно в первую очередь самой себе. Не надо думать о мужчине — думайте о себе! Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет», — сказала в интервью Шейк.

Вы удивитесь, но одна из самых высокооплачиваемых моделей современности предпочитает доступные русские народные средства. Например, чтобы привести кожу в тонус, она протирает лицо кубиками льда. «Также обожаю помады: для выхода в свет обычно выбираю красную, а для повседневной жизни — нежный нюд», — призналась возлюбленная Брэдли Купера. Если Ирине не надо на съемки, она может себе позволить поспать до 10 утра. В будни у модели всегда ранний подъем — ‪в 7 утра‬. Идеальный день для нее начинается с завтрака в постель и просмотра любимых российских передач по одному из каналов.