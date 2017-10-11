Письмо читательницы: у моего партнера проблемы с эрекцией, что делать?

18-летняя Екатерина не может наслаждаться сексом с любимым мужчиной, так как в самый ответственный момент у него пропадает эрекция. Вопрос-ответ для Екатерины и других, кто сталкивался с подобной проблемой.
«Здравствуйте, у меня такая проблема: начала встречаться с парнем (уже чуть больше месяца), все отлично, но как дело доходит до секса... Сначала все хорошо, а как доходит до самого полового акта, у него пропадает эрекция. На это он отвечает, что волнуется. Предлагала сходить к врачу - сразу нет. Может ли быть такое, что он каждый раз волнуется или есть возможность недосказанности? Подскажите, что может быть и стоит ли обращаться к специалисту? Заранее спасибо», - пишет Екатерина.
Отвечает сексолог Игорь Радевич:
«Проблемы у вашего партнера вполне могут быть психогенными. Однажды испытав неудачу в сексе, большинство мужчин испытывают волнение и неуверенность в последующих попытках. Нужно обратиться на прием к сексологу (сексопатологу)».
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.