Письмо читательницы: у моего партнера проблемы с эрекцией, что делать?

«Здравствуйте, у меня такая проблема: начала встречаться с парнем (уже чуть больше месяца), все отлично, но как дело доходит до секса... Сначала все хорошо, а как доходит до самого полового акта, у него пропадает эрекция. На это он отвечает, что волнуется. Предлагала сходить к врачу - сразу нет. Может ли быть такое, что он каждый раз волнуется или есть возможность недосказанности? Подскажите, что может быть и стоит ли обращаться к специалисту? Заранее спасибо», - пишет Екатерина.

Отвечает сексолог Игорь Радевич:

«Проблемы у вашего партнера вполне могут быть психогенными. Однажды испытав неудачу в сексе, большинство мужчин испытывают волнение и неуверенность в последующих попытках. Нужно обратиться на прием к сексологу (сексопатологу)».

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.