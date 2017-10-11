Четыре ранних признака, что ваш любимый человек перестал любить вас

1. Он не инициирует контакт.

Кто кому звонит и пишет? Он быстро отвечает или долго, и отвечает ли вообще? Когда люди влюблены, они хотят общаться как можно больше. В зависимости от вашего характера, кто-то из вас может инициировать контакт чаще, но эта инициатива не должна исходить все время от одного человека, пишет Soulpost.ru.

2. Он не проявляет чувств.

Как он показывает свою любовь? Когда вы влюблены, вы хотите проводить вместе время, чтобы понять, что нужно каждому из вас. Дело не только в сексе, но и в прикосновениях, словах, жестах, проявлениях доброты. Ваш любимый человек перестал проявлять свои чувства к вам?

3. Он отдалился.

Вы вместе, но вам кажется, что где-то далеко? Может, он мечтает о другой или просто быть в другом месте. В здоровых отношениях люди чувствуют, когда партнер отдаляется, и даже могут сказать, почему. Он слушает, когда вы говорите? Он сам что-то рассказывает? Или выглядит все время скучающим и незаинтересованным рядом с вами? Возможно нужно дать ему больше пространства и понаблюдать.

4. Он не честен с вами.

Честность — одна из основ отношений. Тот, кто любит вас, будет честен, даже если это горькая правда. Да, некоторые скрывают подробности во благо. Но если вы задаете прямой вопрос, а человек отказывается отвечать или начинает защищаться, он или боится сделать вам больно, или ему все равно. В любом случае это повод для серьезного анализа отношений.