Девять лучших цитат Анджелины Джоли: об одиночестве, семье и судьбе

К тому же, Энджи известна своими благотворительными акциями, является послом доброй воли ООН. Думаем, такая женщина заслуживает того, чтобы быть услышанной! Пишет Mixnews.lv.

Предлагаем топ-9 неожиданных и честных высказываний Анджелины Джоли — о себе и о самом важном в жизни.

Об одиночестве

У меня немного близких друзей, с которыми я могла бы пооткровенничать. Поэтому одиночество — иногда тоже достойный собеседник.

О детях

Самый главный плюс такого количества детей в том, что они напоминают тебе: ты — тот человек, который их купает и водит в туалет. Это сразу спускает с небес на землю.

О правильном пути

Люди говорят, что ты идешь по неправильному пути, когда это просто твой путь.

О судьбе

Я не тот человек, который верит в судьбу, но я и не ухожу от нее, когда что-то случается.

Об ответственности

Раньше я не понимала, какой прок от статуса звезды. Но теперь я знаю: это огромная ответственность перед моей семьей и перед семьями, которым я помогаю. Популярность обрела для меня облагороженный смысл.

О самооценке

Я не ношу мини-юбки, не думаю, что у меня шикарное тело, к тому же я сижу как мужчина.

О свободе

Я хочу быть откровенной с людьми. Я не хочу иметь секреты, не хочу осторожничать, когда высказываю свое мнение. Я хочу открыто и искренне выражать свою точку зрения, и надеяться, что меня правильно поймут. Я не хочу перестать быть свободной. И никогда не перестану.

О цели

Любить одного мужчину, заботиться о нем до самого конца, растить детей, быть хорошим другом, постараться понять, кто ты на самом деле, что ты любишь и всегда быть собой — вот моя цель.

О помощи

Когда-то я решила, что буду помогать людям. Но оказалось, что эти люди гораздо больше помогли мне, чем я им. Они сделали меня лучше. Я перестала зацикливаться на своих личных проблемах и переживаниях.