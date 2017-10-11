Психолог Михаил Литвак: у наших женщин три сексуальных расстройства

Известный психолог, психотерапевт с 40-летним стажем, кандидат медицинских наук и автор 30 книг, посвященных практической психологии, Михаил Литвак, поделился в своем интервью секретами счастливой семейной жизни, где искать мужчину и каких стоит обходить стороной.
- В одном интервью вы сказали, что счастливых семей нет…
- Есть. Но мало. Я сам исследовал семьи. На 11 тысяч семей нашлись три счастливые. Но что самое главное — только счастливые семьи — нормальны. Остальные — это патология, сожительство двух несчастных людей, пишут Mixnews.lv.
- Отчего так много разводов? Люди ошибаются в выборе супруга?
- Это происходит потому, что люди плохо воспитаны. Их не научили думать, не научили выбирать мужа или жену. Мы проводили опрос — какое из объяснений в любви понравится больше. Предложены были такие варианты: «Я без тебя жить не могу», «Я тебя никогда не обижу», «Давай вместе тянуть лямку жизни». Так вот, 75% женщин выбрали объяснение «Я без тебя жить не могу». Неужели не слышно, что это объяснение характерно для мужчины-ребенка либо алкоголика? А вот истинное объяснение в любви «Давай вместе тянуть лямку жизни» никому не понравилось.
- Что же такое вообще — любовь?
- Это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Вот все говорят: некого любить. А умеете ли вы любить? У нас браки по сути дела присоска: «Я без тебя жить не могу».
- А что происходит с любовью на протяжении времени, куда она уходит?
- На протяжении времени любовь становится все сильнее и сильнее… А если ее изначально не было, то становится хуже и хуже.
- В чем разница в восприятии брака у мужчины и у женщины?
- Мужчина и женщина видят брак одинаково. Но где вы видели мужчин и где вы видели женщин? У нас есть брюконосители и юбконосительницы. Так вот, сначала нужно стать либо мужчиной, либо женщиной, а после этого строить семью. На создание семьи имеет право только физически здоровый, духовно развитый и материально состоявшийся человек. Не имейте дела с нищими непрофессионалами.
- Если отношения начались с секса, какое будущее их ждет?
Секс должен случиться потом. А вначале должно быть общее мировоззрение. Любовь — не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Канадские исследователи выделили четыре фактора, которые делают семью прочной. Первый — общее мировоззрение. Второй — общие гастрономические вкусы. И только на третьем месте секс. На четвертом — желание гладить друг друга. А когда через секс создается семья — ничего хорошего в этом нет.
- Мужчины часто сравнивают себя с самцами и утверждают, что измены обязательны…
- Измены возникают из-за того, что люди ошиблись в выборе спутника. Если ты ошибся и женился (вышла замуж) не на той (не за того), естественно, что начинает нравиться кто-то другой.
- Каким женщинам не изменяют?
- Физически здоровым, духовно развитым и материально независимым. У наших женщин есть три сексуальных расстройства: педофилия, зоофилия и мазохизм. Во-первых, они берут мужчину не в мужья, а на воспитание. Во-вторых, живут с алкоголиками. А что такое алкоголик? Это животное. И в-третьих — страдают мазохизмом: любят, когда над ними издеваются.
- Если женщина физически здорова, материально независима, но уже немолода? Меньше ли у нее перспектив?
- У нее больше перспектив! Это женщина в самом соку. Она уже состоялась. Ей не нужен гарнир, ей нужен бифштекс. 45–50-летняя женщина в сексе даст фору молодым.
- Как на начальном этапе свиданий провести разведку и определить, «твой» это человек или нет?
- По общению, по жестикуляции, по манере одеваться. Сократ говорил: «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». Уже после нескольких фраз можно определить, кто перед вами и совпадаете ли вы по мировоззрению.
- Должна ли совпадать у партнеров и сексуальная конституция?
- Ну конечно. Если мужчине секс нужен по 50 минут три раза в день, а женщине три минуты раз в месяц — у них ничего не получится.
- Если имеются какие-то несовпадения, может ли женщина подстроиться под мужчину или попробовать его перевоспитать?
- Нет. Надо брать готовую продукцию, а не полуфабрикат. Жениться должны зрелые люди. А перевоспитать можно только одного человека — самого себя. Ошиблась — значит, надо разойтись. И искать другого.
- Где лучше искать?
- Только на работе. Когда наблюдаешь человека на работе — видишь, как он состоялся. Вот мы сейчас с вами вместе работаем, и вы можете составить обо мне мнение… А на вечерах встреч или в ночных клубах — собрание лгунов.
- Изменились ли потребности женщин за последнее время?
- Никак не изменились за последние сто тысяч лет.
- А как насчет того, что сейчас девушки хотят замуж именно за статусных мужчин?
- И правильно. Значит, созревают. Но надо и самой быть статусной. У нас же, к сожалению, у большинства женщин психология латентной проститутки: найти богатого мужчину, чтобы кормил. А за это они планируют вести хозяйство и отдаваться в постели. Вещи надо называть своими именами: это проституция. Однако много сейчас и мужчин, которых можно назвать латентными альфонсами, которые ищут богатых женщин, а сами развиваться не хотят.
- Но существует теория, что женщина должна лишь вдохновлять мужчину, создавать ему комфортные условия, оставаясь в его тени…
- Вы путаете мужчину с брюконосителем. Мужчине не нужно, чтобы его вдохновляли. Он сам вдохновлен своей работой и ее результатами. Нельзя жить ради женщины или ради мужчины.
- А ради детей?
- Тем более нельзя… Дети — это нечто эфемерное. Дети, какие бы ни были плохие или хорошие, все равно в 18–20 лет от тебя уйдут. Мужчина и женщина ближе друг для друга, а дети — это нечто временное. Побочный продукт нашей любви.
- В результате развода женщины остаются с этим «продуктом любви», а мужчины утверждают, что не хотят брать замуж женщину с ребенком…
- Для мужчины (а не брюконосителя) ребенок от первого брака не проблема. Почему? Потому что он готов все сделать для ребенка, лишь бы любимая была рядом. Но когда сама женщина считает, что ребенок — самое главное в жизни, она никогда не будет счастлива в браке.
- Есть мнение, что институт брака отмирает, что будущее за альтернативными видами сожительства. Как вы относитесь к гостевой форме?
- Гостевой брак не так уж и плох. Бывает, люди живут гражданским браком — нормально. А только зарегистрировались — стали жить плохо.
- В чем причина таких перемен?
В том, что человек хочет быть свободным. Формальный брак его сковывает. Печать в паспорте ничего не меняет для умного человека. А для дурака меняет.