Психолог Михаил Литвак: у наших женщин три сексуальных расстройства

- В одном интервью вы сказали, что счастливых семей нет…

- Есть. Но мало. Я сам исследовал семьи. На 11 тысяч семей нашлись три счастливые. Но что самое главное — только счастливые семьи — нормальны. Остальные — это патология, сожительство двух несчастных людей, пишут Mixnews.lv.

- Отчего так много разводов? Люди ошибаются в выборе супруга?

- Это происходит потому, что люди плохо воспитаны. Их не научили думать, не научили выбирать мужа или жену. Мы проводили опрос — какое из объяснений в любви понравится больше. Предложены были такие варианты: «Я без тебя жить не могу», «Я тебя никогда не обижу», «Давай вместе тянуть лямку жизни». Так вот, 75% женщин выбрали объяснение «Я без тебя жить не могу». Неужели не слышно, что это объяснение характерно для мужчины-ребенка либо алкоголика? А вот истинное объяснение в любви «Давай вместе тянуть лямку жизни» никому не понравилось.

- Что же такое вообще — любовь?

- Это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Вот все говорят: некого любить. А умеете ли вы любить? У нас браки по сути дела присоска: «Я без тебя жить не могу».

- А что происходит с любовью на протяжении времени, куда она уходит?

- На протяжении времени любовь становится все сильнее и сильнее… А если ее изначально не было, то становится хуже и хуже.

- В чем разница в восприятии брака у мужчины и у женщины?

- Мужчина и женщина видят брак одинаково. Но где вы видели мужчин и где вы видели женщин? У нас есть брюконосители и юбконосительницы. Так вот, сначала нужно стать либо мужчиной, либо женщиной, а после этого строить семью. На создание семьи имеет право только физически здоровый, духовно развитый и материально состоявшийся человек. Не имейте дела с нищими непрофессионалами.

- Если отношения начались с секса, какое будущее их ждет?

Секс должен случиться потом. А вначале должно быть общее мировоззрение. Любовь — не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Канадские исследователи выделили четыре фактора, которые делают семью прочной. Первый — общее мировоззрение. Второй — общие гастрономические вкусы. И только на третьем месте секс. На четвертом — желание гладить друг друга. А когда через секс создается семья — ничего хорошего в этом нет.

- Мужчины часто сравнивают себя с самцами и утверждают, что измены обязательны…

- Измены возникают из-за того, что люди ошиблись в выборе спутника. Если ты ошибся и женился (вышла замуж) не на той (не за того), естественно, что начинает нравиться кто-то другой.

- Каким женщинам не изменяют?

- Физически здоровым, духовно развитым и материально независимым. У наших женщин есть три сексуальных расстройства: педофилия, зоофилия и мазохизм. Во-первых, они берут мужчину не в мужья, а на воспитание. Во-вторых, живут с алкоголиками. А что такое алкоголик? Это животное. И в-третьих — страдают мазохизмом: любят, когда над ними издеваются.