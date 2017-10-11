О мужчинах и подкаблучниках глазами американки

Очень сильная и категоричная статья, за душу берет.
После развода с мужем, я поклялась себе, что больше никогда в жизни не свяжусь с нашим. Хочу Джона, Хосе, Карла - только не Ивана. Не потому, что все Иваны плохи.. а потому, что зажрались, пишет Cluber.com.ua.
Избаловались. Исковеркались… Ожидания подчас размером с Говерлу (самая высокая точка Украины - прим. ред.), а возможности - ростом с муравейник. И это тенденция.
Да, мне хорошо говорить- я говорю из Америки, где мужчины гуляют с детьми, катают их на качелях, и забирают на весь день в выходные, давая жене возможность сходить на маникюр. Они, равно как и жена, встают к орущему ребенку по ночам и меняют памперсы. Они не считают зазорным отказаться от бара после работы, когда дома ждёт семья. И они не считают это подвигом. Это нормально! Это правильно! Назвались сильным полом - будьте любезны, будьте сильными! Ваша сила в том, чтобы понимать нашу слабость. А не пользоваться ею.
Помню, как однажды зашла к подруге. Она была в декрете, с маленькой дочкой на руках. Заезженная, уставшая женщина и ее муж, сидящий в растянутых штанах, и играющий на компьютере… Я присела на диван, подруга засуетилась с чаем, отдав мне на несколько минут ребёнка. Она металась по маленькой кухне, собирая чашки и блюдца, одновременно помешивая суп на плите и кормя кота.
Муж, сидящий за игрой, даже не пошевелился, хотя ребенок у меня на руках начал плакать и выгибаться. Я, пытаясь его успокоить, прыгала по комнате, улюлюкая и гримасничая, в то время как его отец, равнодушно глянув на это действо, продолжил стрелялки. “Вот козел”, - подумала я, вся мокрая от прыжков и с орущим ребенком. Хотелось подойти и треснуть, да так, чтобы сам впечатался в свой монитор своей наглой физиономией…. Но муж, слава богу, не мой, поэтому бить нельзя. А так хотелось…
Подруга поставила чай на стол, и приняла из моих трясущихся рук кричащую дочку. Я с облегчением плюхнулась на стул, вытирая мокрый лоб и судорожно делая глоток чая. Подруга успокоила ребенка и устало мне улыбнулась.
Только сейчас я заметила мелкие морщинки на ее молодом лице и небрежно забранные в пучок волосы. Всегда радостная и ухоженная, сейчас она была похожа на загнанную лошадь, взмыленную и до смерти уставшую. “Как ты?” - мпросила она, не дотронувшись до чая. Мы давно не виделись, я прилетела из Америки спустя несколько лет и новостей было много…
Она вышла замуж, родила. Муж работал мелким менеджером, денег было мало. Она, сидя в декрете, пыталась подрабатывать переводами, сидела ночами и бегала с ребёнком по врачам. То простуда, то грипп. То прививки. То зубы…
Я сидела, слушала и волосы шевелились на голове. “А муж? Помогает?” Робко поинтересовалась я, заранее зная ответ. Она тихо вздохнула, и опустила глаза. “Конечно, он бывает смотрит за ней, пока я убираю. Она пылесоса боится…Он с ней в другой комнате сидит..”
Я отвела взгляд к окну. Тихий, слякотный вечер, грязный снег на тротуаре… истоптанный миллионами ног таких же несчастных женщин, толкающих застревающую в подтаявших лужах коляску. Тусклые фонари и протекающие ботинки. Они заботливо подтыкают теплые одеяла под спящих детей, хлюпая в мокрой обуви домой, торопясь приготовить ужин так называемым “мужьям”.
Тащат сумки с базара, толкают коляску в подъезд без пандуса. А дома, разрываясь на части, стряпают ужин, пылесосят и сушат мокрые ботинки, не спуская с рук ребёнка. И это всё для того, чтобы нести звание “жены”. И никто их за это не похвалит. Не обнимет, не прижмет к груди и не оценит. Потому что “она должна”. А он “не должен”. Он же на работу ходит….
Я не стала рассказывать ей о том, что мой муж, да и любой “муж”, обычно помогает. И не ждёт, пока жена попросит. И не делает одолжения. И берется за посуду и пылесос сам, придя с работы и переодевшись. И детей увозит вечером в бассейн, чтоб жена отдохнула. И любит, и не смотрит с упреком. И что это – нормально!
Я молчала. И благодарила бога за то, что я живу в мире, где это- нормально. Там, где мужчина - глава семьи, несущий львиную долю домашних обязанностей, не ожидая похвалы. Он не только физиологически мужик.
Он - мужчина, сильный, понимающий, полноценный партнер в семейной рутине. Он ходит на работу, ездит за продуктами и помогает делать ужин. Он привычно моет посуду, а потом, сгребя детей в охапку, играет с ними в компьютерные игры.
Он - отец, муж, стена. А я могу в это время завернуться в махровый халат и писать очередную статью. Потому что я - тоже человек, у меня есть хобби и жизнь помимо памперсов. И никто не требует от меня пирогов и швабры, потому что уважает и любит. И дорожит, и главное - бережет. И потому что он - настоящий мужчина…
Да, меня избаловала Америка с ее равноправием, и свободой мысли. И да, я люблю быть женщиной, а не домашним роботом. И мне нравится то, что мои сыновья вырастут партнерами своим женам, а не юзерами, сидящими в растянутых трениках и равнодушно наблюдающих за забегавшейся и падающей с ног женой…
“Подкаблучники”, скажет большинство мужиков, сидящих со стаканом пива в “разливайке”, чьи жены сейчас сушат протекшие ботинки и наспех чистят картошку на ужин. А я верю, что именно они и есть стадо неблагодарных “немужиков”, сидящих на поломанных женских спинах, пыхтя от гордости за то, что они – сильная половина человечества. Где уж там…
“Жена, жрать давай”, - слышу голос из ниоткуда. Резкий выкрик вывел меня из моих раздумий. Это наш игрок проснулся, проголодался, бедный. Подруга устало поднялась, молча налила суп и поставила перед “мужем”. Он, не сказав спасибо, начал лакать из тарелки. “Хлеба дай!” - велел он, не сдвинувшись с места…”Муж?! - подумалось мне. Да нет, просто (сами придумайте слово)…”
Девочки, девушки, женщины! Давайте себя любить! Давайте же научимся отличать “вот таких” от “нормальных мужиков”! Есть еще хорошие мужья, заботливые и думающие! Есть они, те, что не считают вас прислугой! Поверьте, сильная женщина - это та, что живет со слабым, никчемным существом, и вынуждена быть сильной… Ищите, смотрите и не нужно компромисса. Жизнь у нас одна, любите и уважайте того, кто идет с вами под руку по жизни. Того, кто вас ведет за собой, а не едет на ваших поломанных шеях…