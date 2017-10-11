О мужчинах и подкаблучниках глазами американки

После развода с мужем, я поклялась себе, что больше никогда в жизни не свяжусь с нашим. Хочу Джона, Хосе, Карла - только не Ивана. Не потому, что все Иваны плохи.. а потому, что зажрались, пишет Cluber.com.ua.

Избаловались. Исковеркались… Ожидания подчас размером с Говерлу (самая высокая точка Украины - прим. ред.), а возможности - ростом с муравейник. И это тенденция.

Да, мне хорошо говорить- я говорю из Америки, где мужчины гуляют с детьми, катают их на качелях, и забирают на весь день в выходные, давая жене возможность сходить на маникюр. Они, равно как и жена, встают к орущему ребенку по ночам и меняют памперсы. Они не считают зазорным отказаться от бара после работы, когда дома ждёт семья. И они не считают это подвигом. Это нормально! Это правильно! Назвались сильным полом - будьте любезны, будьте сильными! Ваша сила в том, чтобы понимать нашу слабость. А не пользоваться ею.

Помню, как однажды зашла к подруге. Она была в декрете, с маленькой дочкой на руках. Заезженная, уставшая женщина и ее муж, сидящий в растянутых штанах, и играющий на компьютере… Я присела на диван, подруга засуетилась с чаем, отдав мне на несколько минут ребёнка. Она металась по маленькой кухне, собирая чашки и блюдца, одновременно помешивая суп на плите и кормя кота.

Муж, сидящий за игрой, даже не пошевелился, хотя ребенок у меня на руках начал плакать и выгибаться. Я, пытаясь его успокоить, прыгала по комнате, улюлюкая и гримасничая, в то время как его отец, равнодушно глянув на это действо, продолжил стрелялки. “Вот козел”, - подумала я, вся мокрая от прыжков и с орущим ребенком. Хотелось подойти и треснуть, да так, чтобы сам впечатался в свой монитор своей наглой физиономией…. Но муж, слава богу, не мой, поэтому бить нельзя. А так хотелось…

Подруга поставила чай на стол, и приняла из моих трясущихся рук кричащую дочку. Я с облегчением плюхнулась на стул, вытирая мокрый лоб и судорожно делая глоток чая. Подруга успокоила ребенка и устало мне улыбнулась.

Только сейчас я заметила мелкие морщинки на ее молодом лице и небрежно забранные в пучок волосы. Всегда радостная и ухоженная, сейчас она была похожа на загнанную лошадь, взмыленную и до смерти уставшую. “Как ты?” - мпросила она, не дотронувшись до чая. Мы давно не виделись, я прилетела из Америки спустя несколько лет и новостей было много…

Она вышла замуж, родила. Муж работал мелким менеджером, денег было мало. Она, сидя в декрете, пыталась подрабатывать переводами, сидела ночами и бегала с ребёнком по врачам. То простуда, то грипп. То прививки. То зубы…