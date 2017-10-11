Обязательно прочитай! Чего должна достичь женщина к 30 годам

Умеют ли любить домохозяйки?

С огромным удовольствием слушаю в интернете запись с семинара психолога Михаила Литвака, где он рассказывает о жизненных сценариях и отношениях в целом. Он также разбирает отдельные случаи участников семинара: неудавшиеся личные отношения мужчин и женщин, причины импотенции и т.д. Он утверждает, что отношения, в которых женщина каким-то образом не является абсолютно независимой материально и успешной, изначально исключают любовь, как таковую, пишет Cluber.com.ua.

Приводятся конкретные данные: женщина обязана к 30-ти годам иметь собственную квартиру, машину, хорошую профессию и работу, приносящую стабильный доход. Если отношения не сложатся, можно будет их без проблем разорвать и она сама сможет себя обеспечивать. Женщин, у которых к 30-ти годам всего этого нет, М. Литвак с лёгкой руки назвал колобками, то есть, перекати-поле и сказал, что они просто неспособны любить, так как ищут за кого бы зацепиться.

Я не знаю, важны ли изначально способы приобретения имущества, ведь кто-то может быть малообразованным, глуповатым и инфантильным, но получить имущество и трастовый фонд от родителей, а кто-то пахать и всего достичь сам. Но отправная точка у них будет одна и та же: базовые потребности удовлетворены и такой человек уже не думает о «куске хлеба» и может себе позволить быть как с обеспеченным, так и с человеком, у которого пока ничего нет. Значит, его свобода неограничена.

У меня возникло несколько вопросов, которые я постараюсь кратко озвучить:

Нужна ли сильная женщина слабому мужчине?

Безусловно, нужна в определённый период жизни. Тем не менее, он может втихаря ей изменять с женщинами своего уровня, чтобы почувствовать себя влиятельным, мудрым и успешным хотя бы с ними. Может возникнуть ситуация «Мне нравится Израиль, но мне не нравлюсь я в Израиле» и он поймёт, насколько жалок и что, по сути, жиголо, и просто прекратит эти отношения, если не уважает себя и не смог в них вписаться.

Нужен ли сильной женщине слабый мужчина?

Для женщины, в отличие от мужчины, секс не является приоритетным, так как секс без отношений и обязательств очень легко организовать, даже если ты в возрасте, ничего не имеешь и совсем некрасива. Слабый и зависимый мужчина может быть интересен, пока у него есть, помимо перспектив и привлекательной внешности, уверенность в себе и он целостная личность.Если же он мельтешит и не знает, как к ней относиться, то ли как к маме, то ли называть её «зайка» и делать вид, что разницы в возрасте и положении в обществе нет, то возникает проблема.

Нужен ли сильной женщине сильный мужчина?

Тоже вопрос. Представьте такую ситуацию. Девочка из провинции, но необычайно умная и трудолюбивая, сама поступила учиться в столице, потом окончила университет в США (по обмену, без протекции и связей и т.д.) К 30-35-ти годам она заняла солидный пост в огромной компании, купила три квартиры, несколько машин, путешествует по всему миру, постоянные командировки. Нужны ли ей отношения как таковые? Периодически она встречается с мужчинами своего возраста, положения и т.д., но… все они обычные, многие уже начали полнеть и лысеть, с ними ей скучно. А «кусок хлеба» ей не нужен. Поэтому после пары бестактных фраз она просто встанет и уйдёт, в отличие от домохозяйки. Ребёнка, если захочет, она может даже для себя родить или усыновить, потому что средств на счету достаточно и на домработницу и няню ей тоже хватает.