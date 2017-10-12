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Скорее к плите! Каша, помогающая сбрасывать килограмм в день

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Гречневая каша | ФОТО: AFP / Scanpix

Диетологи рекомендуют всем желающим сбросить лишние килограммы с помощью гречневой каши. Гречневая диета решает сразу две задачи — эффективное избавление от избыточного веса и отсутствие вреда для здоровья, передает MigNews.

Минус у гречневой диеты все-таки есть и он заключается в ее монотонности. Тем людям, которые привыкли разнообразно питаться, будет очень сложно есть несколько дней подряд одну гречку.

Принцип гречневой диеты заключается в том, что кашу нужно не просто варить с маслом и солью, а запаривать с вечера в горячей кипяченой воде. Вам понадобится всего 1 стакан сухой гречки и 2 стакана кипятка. Накройте кастрюлю полотенцем или одеялом и спокойно ложитесь спать. Утром у вас уже будет готовая гречка, но солить или добавлять сливочное масло не рекомендуется.

Таким образом человек может потерять 7 килограммов всего за одну неделю.

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