Скорее к плите! Каша, помогающая сбрасывать килограмм в день

Минус у гречневой диеты все-таки есть и он заключается в ее монотонности. Тем людям, которые привыкли разнообразно питаться, будет очень сложно есть несколько дней подряд одну гречку.

Принцип гречневой диеты заключается в том, что кашу нужно не просто варить с маслом и солью, а запаривать с вечера в горячей кипяченой воде. Вам понадобится всего 1 стакан сухой гречки и 2 стакана кипятка. Накройте кастрюлю полотенцем или одеялом и спокойно ложитесь спать. Утром у вас уже будет готовая гречка, но солить или добавлять сливочное масло не рекомендуется.

Таким образом человек может потерять 7 килограммов всего за одну неделю.