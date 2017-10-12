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Бьюти-безумие, достойное Хэллоуина: нарощенные волосы в носу

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ФОТО: Instagram/taytay_xx

Хотела ли молодая китаянка, которая в социальных сетях фигурирует под ником gret_chen_chen, привлечь к себе внимание или просто решила подурачиться от нечего делать, но два ее снимка, опубликованные в Instagram, моментально стали вирусными, передает Woman.

Девушка нашла необычное применение для накладных ресниц - она вклеила их себе... в ноздри. Удивительно, но эту весьма странную идею подхватили и многие другие пользовательницы Сети. Интернет тут же заполонили фотографии молодых красавиц с пучками волос в носу, передает Daily Mail.

Не хочется верить, что такое сумасшествие станет настоящим модным трендом, поскольку выглядит это по меньшей мере неэстетично, а по правде говоря - даже страшновато: на пауков, сидящих в носу, похоже.

Ой, ну так Хэллоуин же на носу - для этого дня самое то будет. Ладно уж, пусть девочки порезвятся, и забудем такую «красоту» как страшный сон!

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