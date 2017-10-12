Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Галерея, которую нельзя пропустить: самые выдающиеся образы Tallinn Fashion Week

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Вчера, 11 октября, в Таллинне стартовал четырехдневный модный марафон Tallinn Fashion Week, в рамках которого лучшие дизайнеры Эстонии показали стране свои новые коллекции в театре Vaba Lava.

На открытии недели моды также прошел гала-показ престижной премий Kuldnõel («Золотая игла» - Прим. ред) и Hõbenõel («Серебряная игла»).

На премию Kuldnõel были номинированы известные эстонские кутюрье Кадри Круус, Марит Ийльсон и Кристина Вийрмалу, которая и стала победителем.

На все работы номинантов можно посмотреть в нашей галерее!

Наверх