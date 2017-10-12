Галерея, которую нельзя пропустить: самые выдающиеся образы Tallinn Fashion Week
12 октября 2017 г., 12:04
Вчера, 11 октября, в Таллинне стартовал четырехдневный модный марафон Tallinn Fashion Week, в рамках которого лучшие дизайнеры Эстонии показали стране свои новые коллекции в театре Vaba Lava.
На открытии недели моды также прошел гала-показ престижной премий Kuldnõel («Золотая игла» - Прим. ред) и Hõbenõel («Серебряная игла»).
На премию Kuldnõel были номинированы известные эстонские кутюрье Кадри Круус, Марит Ийльсон и Кристина Вийрмалу, которая и стала победителем.
На все работы номинантов можно посмотреть в нашей галерее!