Галерея, которую нельзя пропустить: самые выдающиеся образы Tallinn Fashion Week

На открытии недели моды также прошел гала-показ престижной премий Kuldnõel («Золотая игла» - Прим. ред) и Hõbenõel («Серебряная игла»).

На премию Kuldnõel были номинированы известные эстонские кутюрье Кадри Круус, Марит Ийльсон и Кристина Вийрмалу, которая и стала победителем.

На все работы номинантов можно посмотреть в нашей галерее!