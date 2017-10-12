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Уму непостижимо! Чат дагестанских родителей в WhatsApp стал вирусом в Сети

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ФОТО: Скриншот с Twitter

По Рунету стремительно распространяется необычное, но очень смешное видео. Кто-то записал аудиосообщения из одного родительского чата в WhatsApp, пишет Лайф.

Мамы школьников из Дагестана возмущаются нагрузками на детей, существованием этого самого чата, а также шутят друг над другом.

Женщина в первом сообщении, судя по всему, оговаривается и вместо того, чтобы спросить, что задали на дом, она говорит: "Что дали задом?" Это не ускользает от внимания одной из родительниц, которая в предпоследнем сообщении отвечает: "Задом ничего не дали, только все вперед".

Остальные записи также заслуживают не меньшего внимания: женщины возмущаются тем, как перегружают в школе их детей. А одна из родительниц больше обеспокоена фактом самого существования чата: "Я хочу удалиться от вашей группы... Как мне все надоели..." И если там все время так кричат, то ее можно понять.

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