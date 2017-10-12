Это фото поможет вам определить рак груди

«В декабре 2015 года, когда я увидела эту картинку, я поняла, что у меня рак молочной железы. Я пыталась ощутить опухоль, но не смогла. Но я все же сходила к врачу, и через 5 дней у меня диагностировали рак молочной железы на 4-й стадии… Я знала, что такое рак молочной железы. Я знал все о том, как обнаружить его у себя, но лишь фото подсказало мне, что у меня подобная болезнь. Пишет Soulpost.ru.

Сделайте одолжение, прекратите играть в игры со своей жизнью и начните помогать себе. Исследуйте рак молочной железы и имейте о нем реальное представление».

А вот и фото, которое помогло Эрин обнаружить рак:

/ soulpost.ru

Изображение содержит дюжину лимонов в картонной коробке и является частью кампании «Знай свои лимоны», организованной Всемирной организацией рака молочной железы (Worldwide Breast Cancer). На графике представлено двенадцать различных симптомов, которые необходимо знать женщинам, чтобы диагностировать у себя рак груди.

Дамы — будьте бдительны, проверяйте свое тело на наличие этих симптомов. Подумайте о самотестировании, как о случайном способе узнать, что для вас является нормой. Лучшее время для проверки — через несколько дней после окончания критических дней. Раковая опухоль отличается от обычных комочков: она часто твердая и неподвижная и может иметь любую форму или размер.