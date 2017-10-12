Пять повседневных привычек, из-за которых вы толстеете, сами того не замечая

1. Вы покупаете только продукты с малой долей жирности

Несколько лет назад общество буквально сходило с ума по поводу маложирных продуктов. Женщины, да и мужчины тоже, буквально сметали с прилавков творожки и кефир с 0% жирности. Некоторые продолжают скупать такие продукты до сих пор и скрупулезно высчитывают, сколько жиров, а сколько углеводов они сегодня съели. Реальность же такова, что чем больше маложирных продуктов вы употребляете, тем больше и чаще вам хочется есть, поскольку такие продукты содержат в себе большое количество сахара и белой муки/крахмала. Они ускоряют метаболизм, и спустя время вы снова чувствуете голод. И опять ваша рука тянется к ведерку с творогом 0%. И так по кругу… В конечном счете вы начинаете набирать вес.

2. Вы едите прямо из упаковки

Итак, вы садитесь перед телевизором, открываете упаковку чипсов (пусть самых полезных) и начинаете есть. Отвлекаясь, вы не замечаете, какое количество съедаете, и пачка уже пуста. Как итог – переедание, и так раз за разом. Ежевечерние переедания, как известно, откладываются на проблемных местах. Чтобы это не происходило, отсыпайте в тарелку ровно столько, сколько планируете съесть.

3. Вы злоупотребляете искусственными подсластителями

Искусственные подсластители, которые в больших количествах содержатся в газировках, способствуют набору лишних килограммов. Мозг человека воспринимает сладкое как своего рода награду, тем самым требуя его все больше и больше. От сахара и его производных у человека вырабатывается зависимость, без которой он не может жить. Одно исследование показало, что две-три порции газировки в день увеличивают риск ожирения на 33%. Старайтесь бороться со своими слабостями. Вот увидите, что вы испытаете настоящее освобождение, когда поймете, что сладкое больше не управляет вашей жизнью.

4. Вы пропускаете приемы пищи

Многие люди все еще считают, что потребление любого количества калорий сразу же отложится лишним весом. Если вы пропускаете обед или ужин только потому, что считаете – так вы похудеете, вы ошибаетесь. Пропуская еду, вы сами губите свой метаболизм. Обмен веществ замедляется, и тогда вы начинаете набирать вес. Организм в панике, что его не покормят в ближайшее время, начинает запасать лишние калории. Чтобы наладить обмен веществ, питайтесь сбалансировано маленькими порциями каждые два-три часа.

5. Вы пьете мало воды

Многие люди могут испытывать такие симптомы, как усталость, головокружение, боль в суставах, голод, зуд, потому, что употребляют недостаточно воды. Тело человека состоит главным образом из воды, и любой процесс, происходящий в нем, нуждается в жидкости. Клетки организма требуют воды, и мы это чувствуем. Замечали ли вы, что порой вам хочется съесть чего-то этакого, но вы не знаете, что это могло бы быть? Вы голодны, но вроде бы недавно поели? Это признак того, что, скорее всего, ваш организм обезвожен. Выпейте стакан воды и понаблюдайте за собой. Если спустя пять минут от голода не осталось следа, значит, это была жажда. Часто мы путаем жажду с голодом и заедаем ее.

Как видите, совершенно безобидные привычки могут вызвать лишний вес. Попробуйте контролировать себя, ешьте меньше сладкого, пейте больше воды, соблюдайте размер порций, и тело скажет вам «спасибо!».