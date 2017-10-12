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Не женское это тело! Модель поражает Сеть своими стальными мускулами

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ФОТО: Скриншот с видео в Instagram

Еще шесть лет назад Пейдж Хэтэуэй не знала, что такое спортзал. Зато теперь 29-летняя фитнес-модель может похвастаться и спортивным телом, и четырьмя миллионами фолловеров в Инстаграме, которые от нее в восторге, пишет woman.ru.

В интервью одному из австралийских порталов девушка рассказала, как добилась такой впечатляющей формы.

Пейдж Хэтэуэй ежедневно мотивирует своих поклонников на занятия спортом. Недавно девушка стала лицом сети фитнес-клубов и в интервью австралийскому порталу Mail Online рассказала о том, как ей удается сохранять рельефное тело.

Звезда Инстаграма призналась, что когда она впервые пришла в спортивный зал, то абсолютно не знала, с чего начать.

В моем рационе много рыбы, я люблю делать рыбные тако или бобовые буррито с авокадо и сальсой. На ужин могу просто запечь лосось. Сладкого, конечно, хочется время от времени, но я стараюсь держать себя в руках

Девушка слишком вошла во вкус, начала с ночи до утра «тягать железо» и в скором времени поняла, что стала зависима от тренировок.

Регулярные занятия спортом помогли девушке обзавестись фигурой мечты. Теперь стальным мышцам девушки могут позавидовать даже бывалые качки, а количеству ее фолловеров в Инстаграме — иные звезды. Модель говорит, что придерживается правила 80/20. Суть этого принципа в том, чтобы 80% пищи в вашем рационе — здоровая еда, а 20% — все остальные продукты.

Пейдж предупреждает об одной из самых больших ошибок, которые совершают люди, только пришедшие в зал. По ее словам, нужно обязательно делать перерывы в тренировках.

Самое главное — соблюдать баланс между отдыхом и нагрузками.

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