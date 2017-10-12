Не женское это тело! Модель поражает Сеть своими стальными мускулами

В интервью одному из австралийских порталов девушка рассказала, как добилась такой впечатляющей формы.

Пейдж Хэтэуэй ежедневно мотивирует своих поклонников на занятия спортом. Недавно девушка стала лицом сети фитнес-клубов и в интервью австралийскому порталу Mail Online рассказала о том, как ей удается сохранять рельефное тело.

Звезда Инстаграма призналась, что когда она впервые пришла в спортивный зал, то абсолютно не знала, с чего начать.

A post shared by Paige Hathaway (@paigehathaway) on Sep 22, 2017 at 8:04pm PDT

В моем рационе много рыбы, я люблю делать рыбные тако или бобовые буррито с авокадо и сальсой. На ужин могу просто запечь лосось. Сладкого, конечно, хочется время от времени, но я стараюсь держать себя в руках

Девушка слишком вошла во вкус, начала с ночи до утра «тягать железо» и в скором времени поняла, что стала зависима от тренировок.

Регулярные занятия спортом помогли девушке обзавестись фигурой мечты. Теперь стальным мышцам девушки могут позавидовать даже бывалые качки, а количеству ее фолловеров в Инстаграме — иные звезды. Модель говорит, что придерживается правила 80/20. Суть этого принципа в том, чтобы 80% пищи в вашем рационе — здоровая еда, а 20% — все остальные продукты.

A post shared by Paige Hathaway (@paigehathaway) on Sep 1, 2017 at 10:36am PDT

Пейдж предупреждает об одной из самых больших ошибок, которые совершают люди, только пришедшие в зал. По ее словам, нужно обязательно делать перерывы в тренировках.

Самое главное — соблюдать баланс между отдыхом и нагрузками.