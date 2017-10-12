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Светская львица Анна Мулле о Таави Рыйвасе: им с Луизой срочно нужна женщина для группового секса

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ФОТО: Viktor Burkivski

Я, как человек с большим кругозором и «большими интуициями», просто по-дружески рекомендую Луизе Вярк-Рыйвас забыть про ревность и стеснение, и предложить своему законному мужу Таави Рыйвас попробовать групповой секс, пригласив третьей в спальню кого-нибудь из подружек. Уверена, это поможет спасти семью от позора.

Мы уже второй раз столкнулись с ситуацией, когда отчетливо увидели, что вице-спикер Рийгикогу Таави Рыйвас очень падок на красивых девушек, особенно когда выпьет. Ну что поделать, такова его сущность. И для того, чтобы не было такого позора, как сейчас, лучше тихо-тайно заниматься в спальне групповым сексом. Тогда и Рыйвас будет удовлетворен, и позориться перестанет.

Советую, очень советую!

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