Виктория Бекхэм призналась, что пьет уксус

"Будьте храбры! Две столовые ложки – первыми, на пустой животик!", – призвала Вики своих подписчиков.

Зачем Бекхэм это делает, она объяснять не стала, но вероятно, дизайнер верит в народный рецепт похудения или, может, в то, что уксус улучшает пищеварение. Ранее Виктория Бекхэм признавалась, что ест пчелиную пыльцу.

Напомним, ученые не раз заявляли, что в больших дозах яблочный уксус способен нанести вред организму. Доктор Фрэнк Липман, врач и известный специалист в области интегративной медицины, рассказал: "Рекомендуемая доза – от одной до трех столовых ложек в день. Яблочный уксус очень кислый. Если выпить его слишком много, это приведет к тошноте, жжению в горле и повреждению зубной эмали. А уровень сахара в крови может упасть до опасно низкого уровня".

Эксперт добавил: "Если вы разбавите уксус водой, это лишь сделает его приятнее на вкус и защитит ваши зубы, но не более. Для похудения лучше не пить яблочный уксус в чистом виде, а добавлять его в маринады, салаты и супы".