Снимите это с себя: опасные украшения, которые приносят несчастья

Пытаясь следить за модой, мы каждый раз забываем о том, что вещи обладают своей энергетикой, которая может идти вразрез с нашей собственной. От деструктивного вмешательства извне страдает не только наш внутренний мир: мы буквально видоизменяем реальность вокруг себя, привлекая несчастья в свою жизнь. Чтобы не оттолкнуть от себя удачу, важно знать, что не стоит надевать на себя ни под каким предлогом.

Опасные находки. Найденные украшения — своего рода лотерея в «повезет или не повезет». Часто на улице можно встретить вещи, которые подбросили со злым умыслом, и практически всегда такими «подкидышами» служат предметы из драгоценных металлов: цепочки, крестики, кольца и браслеты. Не стоит недооценивать риски: через вещи, подобранные на улице, к вам может перейти чужое горе, родовая порча или венец безбрачия. Поэтому подумайте несколько раз, а стоит ли игра свеч. Как правило, от таких находок ничего хорошего не бывает.

Украденные украшения. Закон кармы работает как часы. В него верили еще наши предки, утверждая, что вместе с украденными украшениями человеку переходит весь негатив, болезни и несчастья прежнего владельца. Поэтому, поощряя чужое воровство и покупая что-то на блошином рынке, оцените все возможные последствия, которые не заставят себя долго ждать.

Покупка в ломбарде. Давайте взглянем на вещи объективно. От хорошей жизни украшения в ломбард не сдают, следовательно, подобные драгоценности могут иметь как криминальное прошлое, так и негативную энергетику. К таким предметам стоит относиться с опаской и по возможности не брать голыми руками. Обычно желание сэкономить и удивить любимых подталкивает нас к таким радикальным мерам, которые в конечном итоге могут обернуться серьезными проблемами.

Подарки недоброжелателей. От завистников и их пакостей, к сожалению, никто не застрахован. Эксперты сайта dailyhoro.ru утверждают, что подарки, преподнесенные с негативным посылом, а порой и с наговоренными заклинаниями, вмиг могут развернуть вашу жизнь в худшую сторону. Если человек не вызывает у вас доверия, не принимайте от него украшения. Любой презент от злого сердца очернит вашу энергетику и станет источником негатива, а вместе с тем боли, слез и черной полосы.

Подделки. На рынках и в ювелирных лавках можно встретить ряд украшений с крайне низкой себестоимостью из-за искусственных камней. И именно такие вещи притягивают к себе негативные потоки. Дело в том, что драгоценный камень — это натуральный минерал, вобравший в себя мощь земли и природной энергии. Со временем эта сила перейдет вам, как полноправному владельцу, в то время как искусственные камни способны только высасывать жизненную силу и энергию из своего обладателя. Наличие брешей в энергоструктуре организма чревато серьезными последствиями: вы становитесь уязвимы к негативным программам и дурному влиянию извне.

Фамильные украшения. Драгоценности, передающиеся из поколения в поколение, сохраняют родовые программы, которые могут выступать как негативные установки. Но чаще всего украшение, которое на протяжении многих столетий передавалось от одного члена семьи другому, является защитным оберегом и источником благополучия, удачи и изобилия. Такие вещи стоит охранять, не передавать в посторонние руки и уж тем более не продавать. Проданное фамильное украшение может наложить проклятье на весь последующий род. Будьте бдительны.

Относитесь серьезно к личным украшениям. Порой незатейливые безделушки могут сослужить вам добрую службу, в то время как бесценный бриллиант пробьет огромную дыру в ауре, став вашим злейшим врагом.