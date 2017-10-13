Ничего себе... Восемь интересных вещей, которые вы точно не знали о беременности

Интересные факты о беременности поведала сайту BuzzFeed Мэри Джейн Минкин, опытный акушер-гинеколог, научный сотрудник Йельской школы медицины.

1. Первое УЗИ при беременности будет трансвагинальным

В фильмах мы привыкли видеть женщину, лежащую на кушетке с открытым животом. Врач водит по поверхности живота специальным датчиком, который выводит изображение на экран.

Это так называемый трансабдоминальный датчик, он используется для ультразвукового исследования во втором и третьем триместре беременности. В первом триместре датчик вводится во влагалище.

2. Секс не может спровоцировать преждевременные воды, а вот сперма может

Все потому что в ее составе есть простагландин. При любом сроке беременности введение простагландина вызывает сокращение миометрия, и, как следствие, аборт или роды.

3. Плод мужского пола испытывает эрекцию в утробе матери, но сперма не выбрасывается

Да, и об этом мы тоже не знали...

4. Полный срок беременности на самом деле составляет не 40 недель, а 38

Гинекологи отсчитывают 40 недель или 280 дней беременности от даты начала менструации, хотя, по правде говоря, первые пару недель этого срока будущая мама беременна вовсе не была.

5. Дети писают, но не пукают в утробе матери

6. Малыши в утробе матери все слышат

Это ученым известно точно. А вот различают ли они голоса, например материнский, они не знают.

7. Упражнения безопасны во время беременности

Исполнять упражнения беременным нужно только в свободной спортивной одежде, которая «дышит» (из натуральных тканей). Вам нельзя прыгать, скакать, делать активные движения ногами.

Следите внимательно за повышением температуры тела или изменением артериального давления. Не допускайте такого ни в коем случае!

8. Вы можете оставаться беременной около года

Такое случается, если происходит суперфетация. Это очень редкое явление. В результате суперфетации во время беременности женщина берменеет еще раз: то есть происходит оплодотворение второй яйцеклетки через некоторое время после наступления первой беременности.

Какие из фактов действительно шокировали вас? Обязательно поделитесь этой важной информацией с другими!