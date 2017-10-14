Сегодня отмечается Покров Богородицы: что приготовить на праздничный стол

История праздника

Праздник берет истоки в Византии в Х веке. По легенде, Богоматерь попросила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его имя. Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их видимых и невидимых врагов.

Традиции и приметы праздника Покровы

В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. Название праздника связывают с первым снегом, который покрывал землю, указывая на приближение зимних холодов.

Урожай был собран и крестьяне разводили в печи огонь из поленьев фруктовых деревьев, чтобы в следующем году сады были плодоносными.

С Покровы традиционно начинались свадебные недели. Люди верили, что брак, заключенный в этот праздник, будет крепким и продолжительным, поскольку пара будет под защитой Богородицы.

Праздничный стол

Традиционным угощением на праздник являются покровский каравай, пироги и различная сдоба, которой принято обмениваться с соседями и раздавать нуждающимся. Кроме выпечки, готовили холодец, вареники со всевозможными начинками, делали колбасы, засаливали сало, варили борщ или капустняк.

Рецепты праздничных блюд на праздник Покровы

Дрожжевой пирог с капустой

Пирог. Фото иллюстративное. Фото: Panter Media/Scanpix

Опара:

Молоко – 300 мл

Сахар – 4 ст. л.

Мука пшеничная – 6 ст. л.

Дрожжи сухие – 11 г

Тесто:

Яйцо куриное – 2 шт.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 130 мл

Мука пшеничная – 450 г

Начинка:

Капуста – 1/2 кочана

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Рецепт приготовления:

1. Луковицу нарезать и обжарить до прозрачности.

2. Натереть морковь, добавить к луку и обжаривать еще 2 минуты.

3. Нарезанную капусту посолить, добавить к луку с морковью, посолить, поперчить и тушить до готовности.

4. Дрожжи развести в теплом молоке, добавить все ингредиенты для опары.

5. Перемешать, замесить тесто и поставить в теплое место на полчаса.

6. Взбить яйца с солью и вылить их в опару. Добавить растительное масло и приготовить тесто, постепенно добавляя муку.

7. Разделить тесто на две части, оставить подходить еще на полчаса.

8. На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто.

9. Выложить на одну часть начинку, накрыть второй и защипать края.

10. Поверхность пирога смазать молоком и выпекать еще 30 минут при температуре 200 С.

Холодец в мультиварке

Холодец. Фото иллюстративное. Фото: Panter Media/Scanpix

Ингридиенты:

свиные ножки – 2 шт

говядина с костью – 1,5 кг

морковь – 1 шт;

лук репчатый – 1 шт

соль, перец – по вкусу

чеснок – 3 зубчика

1. Мясо помыть в холодной воде, овощи очистить.

2. Переложить все ингридиенты в чашу мультиварки, приправить перцем и солью.

3. Добавить столько воды, чтобы она полностью покрыла мясо, но не превышала максимальной отметки на чаше.

4. Готовить в режиме Тушение 6 часов.

5. Извлечь мясо из бульона, отделить его от костей.

6. Морковь порезать на маленькие кусочки.

7. Бульон процедить, перелить в тарелки для холодца, добавить мясо, морковь, мелко порезанный чеснок и поставить в холодильник до застывания.