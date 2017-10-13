Выявлен механизм влияния лихорадки матерей на здоровье будущих детей

Исследователи из университетов Беркли и Дьюка установили связь между лихорадкой беременных и пороками развития у их будущих детей. Оказалось, что в критический период развития сердца и структур лица в эмбрионе работают белки, особенно чувствительные к повышенным температурам. Нарушения их функций, вызванные лихорадкой беременной, и приводят к врожденным дефектам строения. Соответствующая статья опубликована в Science Translational Medicine.

Ученые использовали классический объект биологии развития — куриный эмбрион. В одной серии экспериментов они активировали, в другой — подавляли работу каналов TRPV1 и TRPV4 в клетках нервного гребня — временной эмбриональной структуры, из которой образуется большая часть нервной системы, а также лицо и сердце. Эти белки-каналы чувствительны к температуре. Если после нагревания эмбриона в клетках его нервного гребня подавляли работу TRPV1, из него получался цыпленок с клювом нормального размера и здоровым сердцем. Активация TRPV1 и TRPV4, наоборот, приводила к появлению дефектов — короткого клюва и пороков сердца.

Данные результаты подтвердились и на эмбрионах рыб данио-рерио. У тех, в чьих клетках был излишне активен TRPV1, челюсти были укорочены. Это говорит о том, что правильная работа белков TRPV1 и TRPV4 важна для нормального развития не только птиц, но и других позвоночных.

Каждый год рождаются десятки тысяч детей с врожденными пороками сердца или волчьей пастью — расщепленным небом. При этом генетических аномалий у них нет. Такие нарушения развития связывали с перенесенными матерью во время беременности лихорадками. Теперь стал понятен механизм такой связи. Как считают авторы обсуждаемого исследования, их можно предотвратить, аккуратно сбивая температуру при таких лихорадках ацетилсалициловой кислотой.