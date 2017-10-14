Пациентка не успела дойти до родильного отделения и стала матерью прямо в лифте

Беременная женщина поднималась на лифте в родильное отделение городской больницы округа Вэньшан в Восточном Китае, когда внезапно ее схватки усилились и она начала рожать прямо в кабине. Инцидент попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как оператор лифта срочно останавливает его и просит выйти всех пассажиров, сообщает Лайф со ссылкой на Mirror.

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Было уже поздно перевозить женщину в родильную палату, поэтому врачи приняли решение принимать роды прямо в лифте. После того как малыш появился на свет, медперсонал не стал перерезать пуповину и перенес его вместе с матерью на носилки. К счастью, ребенок родился здоровым и сейчас его жизни ничего не угрожает.