Медики: мобильные телефоны не замедляют развитие детей

Норвежские исследователи на примере 45 000 семей показали, что частое пользование мобильным телефоном во время беременности не наносит вреда речевым, социальным и двигательным навыкам у детей. Напротив, дети тех матерей, которые активно пользовались телефонами, будучи беременными, реже имеют задержки развития. Отчет об исследовании опубликован в BMC Public Health, пишет Лайф.

Ученые использовали данные, полученные в ходе исследования MoBa, проходившего в Норвегии в 1998–2008 годах. В нем приняли участие более 45 000 молодых матерей. Каждая женщина начиная с 17-й недели беременности несколько раз заполняла анкету, в которой указывала свой материальный и социальный статус, данные о собственном здоровье и здоровье ребенка, а также описывала свой образ жизни и повседневные привычки. Скорость развития речи определяли по тому, насколько сложные предложения дети составляли, когда им было три года. Кроме того, оценивали, соответствует ли степень проявления двигательных и социальных навыков возрасту ребенка.

По интенсивности использования мобильных телефонов во время беременности женщины разделились на четыре группы: 1) ни разу (9,8 процента респонденток); 2) редко (39 процентов); 3) умеренно (46,9 процента); 3) часто (4,3 процента). Частота задержек речевого развития была наибольшей среди детей матерей, не использовавших мобильные во время беременности (первая группа). Во второй группе она была на 13 процентов ниже, в третьей — на 22 процента, в четвертой — на 29 процентов. Эта закономерность сохранилась и после того, как были учтен материальный и социальный статус женщин. Трехлетние дети пользовательниц мобильных имели лучшие двигательные навыки. Связи между задержкой социального развития и использованием телефонов во время беременности не обнаружили.

Авторы научной статьи не исключают, что позитивное влияние на развитие ребенка в данном случае оказывали не сами мобильные телефоны, а какой-то другой, не учтенный в работе фактор. Кроме того, следует отметить, что мобильные телефоны в 1998–2008 годах стоили дороже и имели меньше возможностей, чем современные смартфоны. Теоретически это может означать, что они меньше отвлекали внимание матерей. Однако, даже если это так, получается, что, вопреки сложившейся в сознании масс картине, активное использование мобильных во время беременности как минимум не приводит к нарушениям психического развития детей.