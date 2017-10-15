Я десять дней носила на работу одежду своего мужа... Вот что из этого вышло!

AdMe.ru решил провести эксперимент и понять: а могут ли женщины носить мужские вещи так, чтобы получилось стильно и круто. Нам помогла девушка по имени Руфина, которая несколько дней ходила на работу и на прогулки в одежде своего мужа.

Далее рассказывает сама Руфина.

Отважиться на это мне было страшновато, ведь, как и для многих девушек, для меня надеть в люди мужскую одежду — негласное табу. Но было очень интересно посмотреть, какими преимуществами обладают по определению неженственные вещи.

Сориентироваться и найти выигрышные образы мне помогла моя подруга-стилист Эльмира. Мы открыли шкаф и вытащили оттуда все вещи мужа. И начали творить, сочетать, компоновать и примерять.

День первый...

Когда Эльмира предложила мне остановиться на этих брюках в стиле милитари, я замахала руками — мне показалось, я буду выглядеть в них как какой-то рэпер.

Но оказалось, даже брюки, которые вам явно велики, можно зафиксировать на талии ремнем, и они будут выглядеть стильно, особенно в сочетании с каблуками и майкой, подчеркивающей фигуру. Мы дополнили ансамбль кепкой. Я чувствовала, что приковываю всеобщее внимание, и мне это понравилось.

День второй

Вы знали, что свитшоты прекрасно сочетаются не только с брюками, но и юбками? Я вот нет. А мужской свитшот я надела без опасений, в принципе он ничем не отличается от женского. Так что если увидите понравившийся в мужском отделе — смело берите.

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Еще я надела грубые ботинки на шнуровке — они только подчеркнули нежность и женственность, ну а шляпа придала игривости.

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Что ж, мой челлендж закончен, и вот что я могу сказать в качестве итога: вся эта мужская одежда, которую я носила, — на редкость удобная и функциональная: в ней чувствуешь себя комфортно, ничего нигде не задирается.

Думаю, нам стоит отбросить предрассудки из серии «я же девочка, мужская одежда сделает меня некрасивой!». Женственность находится у нас внутри, и она никуда не девается, когда мы надеваем мужские вещи. Они даже выигрышно оттеняют нашу нежность.

Периодически делайте налеты на гардероб своих мужей и парней, а если их нет — на мужские отделы, пропуская мимо ушей доводы продавцов-консультантов. Я теперь буду поступать именно так.