Девушка, ни разу не стригшая волосы, носит их как платье

Девушка постоянно экспериментирует с прическами, а недавно придумала новый способ «апгрейда» внешности — платье из собственных волос!

A post shared by Malgorzata Kulczyk (@miss_longhair) on Aug 13, 2017 at 1:38pm PDT

В то время как большинство девушек регулярно посещают салоны красоты, парикмахерские и ровняют волосы «для лучшего роста», Мальгожата идет своим путем. Англичанка призналась изданию The Daily Mail, что ни разу не стриглась. «Мне всегда было страшно обрезать волосы. Вы только посмотрите на них: они такие красивые!» — поделилась эмоциями Кульчик.

A post shared by Malgorzata Kulczyk (@miss_longhair) on Aug 26, 2016 at 4:30am PDT

Родители девушки с самого детства говорили, какая у нее роскошная и густая грива, поэтому ей было жаль избавляться даже от сантиметра длины. Чтобы шевелюра оставалась красивой и здоровой, Мальгожата раз в неделю делает маски из кокосового масла. Кроме того, жительница Лондона не красит их и не подвергает воздействию высоких температур.