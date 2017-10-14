Жена жестоко отомстила мужу за измену с 200 путанами... Вот на чью сторону встал суд!

56-летняя Дебора Адамс начала следить за своим мужем после того, как им на почту пришла карта постоянного клиента от сети отелей Holiday Inn. Жительница графства Кент провела собственное расследование, в ходе которого выяснила, что 65-летний Джеффри Мулкристон переспал с 200 проститутками в течение пяти лет. Об этом свидетельствовала секретная папка мужчины на его ноутбуке, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

В течение следующих двух месяцев своего одиночества Дебора атаковала своего бывшего полутора тысячами сообщений, где в большинстве случаев спрашивала, почему проститутка использовала одну из ее секс-игрушек. В другом СМС обиженная женщина писала: "Я очень, очень, очень зла. Ты — главный извращенец города".

На вопрос суда об этих оскорбительных посланиях Дебора ответила следующее: "Если бы я хотела причинить ему боль, я бы отрезала ему яйца и носила их как серьги". Женщине уже запретили приближаться к своему бывшему и писать ему сообщения в 2016-м, однако это ее не остановило.

В свое оправдание Джеффри заявил, что он никогда не знал, что можно ожидать от своей жены, назвав ее дикой картой. Но терпение мужчины лопнуло после того, как Дебора бросила в него в порыве ярости собачьи фекалии. Кроме того, она отправила одному из сотрудников супруга его "голые фотографии".

Впрочем, судья поверил Деборе, когда во время заседания она пообещала, что такого больше не повторится, и не стал ее сажать в тюрьму, а вместо этого приговорил к 150 часам общественных работ, а также выписал новый запретительный приказ на какой-либо контакт с бывшим мужем. Моральную компенсацию Дебора выплачивать не будет, так как супруги до сих пор делят имущество.