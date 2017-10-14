Кормящая мать отказалась от антибиотиков из-за ребенка и умерла от инфекции

Рианн Статом-Барнетт выразила опасения по поводу лекарств, которые ей выписал врач от ушной инфекции. Как пишет The Sun, это были антибиотики и 30-летняя мать боялась, что это скажется на ее трехмесячном сыне, которого она на тот момент кормила грудью. Всего через пару дней после консультации у врача и отказа от лекарства, которое он ей выписал, её нашли без сознания дома на полу рядом с плачущим малышом.

Женщину сразу же госпитализировали, и в больнице врачи обнаружили, что у нее развилась сильная форма мастоидита, который быстро развился до менингита. Вскоре в той же больнице в Манчестере она и умерла. Мать погибшей, 55-летняя Беверли, рассказала следствию, что ее дочь делилась с ней своими переживаниями незадолго до смерти. Она сказала матери, что испытывает боль, сравнимую по боли и остроте с родами. Чтобы хоть как-то её унять, она принимала парацетамол.

Поскольку Беверли была медсестрой, она решила взглянуть в больное ухо дочери, и оттуда вытекла жидкость и кровь. Через три дня именно она нашла Рианн без сознания в ее собственной постели. Неладное она заподозрила, услышав, как малыш Джордж плакал. Женщину стошнило, и она не отзывалась на свое имя. Беверли вспоминает тот жуткий момент, когда врач вышел к ней и сказал, что ее дочь мертва. "Это было поистине душераздирающим", — говорит она.

Муж был крайне обеспокоен состоянием Рианн. Он слышал, как за три дня до смерти её голос стал хриплым, и постоянно настаивал на антибиотиках, но женщина все равно отказывалась от них, так как кормила грудью. Медики сказали, что мастоидит встречается с вероятностью 1:10000, но после родов организм женщины наиболее уязвим, поэтому в этом нет ничего удивительного.