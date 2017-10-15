Определен средний возраст самых красивых женщин в мире

Исследователи из медицинской школы Бостонского университета выяснили, что сейчас он составляет 38 лет. Ученые сравнили списки самых красивых женщин мира, ежегодно публикуемые журналом People, за период с 1990 по 2017 год.

Если три десятилетия назад их средний возраст составлял 33,2 года, то сейчас это 38,9 лет. Это произошло благодаря тому, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет). В 1990 году они также входили в список.

Также отмечается, что среди самых красивых женщин мира становится все больше красавиц с темным цветом кожи. Если в 1990 году белые женщины составляли 88% списка, то сейчас эта цифра упала до 70%.

Напомним, Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты.