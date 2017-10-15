Определен средний возраст самых красивых женщин в мире

Средний возраст самых красивых в мире женщин вплотную приблизился к 40, пишет Сегодня со ссылкой на The Telegraph.
Исследователи из медицинской школы Бостонского университета выяснили, что сейчас он составляет 38 лет. Ученые сравнили списки самых красивых женщин мира, ежегодно публикуемые журналом People, за период с 1990 по 2017 год.
Если три десятилетия назад их средний возраст составлял 33,2 года, то сейчас это 38,9 лет. Это произошло благодаря тому, что в рейтинг входят актрисы Шэрон Стоун (59 лет), Мишель Пфайффер (59 лет) и Джулия Робертс (49 лет). В 1990 году они также входили в список.
Также отмечается, что среди самых красивых женщин мира становится все больше красавиц с темным цветом кожи. Если в 1990 году белые женщины составляли 88% списка, то сейчас эта цифра упала до 70%.
Напомним, Мишель Пфайффер рассказала, как ей удалось вырваться из секты.