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Надо же! Юлия Куварзина поделилась опытом похудения на 22 килограмма

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Похудение начинается с любви к себе. | ФОТО: Scanpix

Обаятельной толстушки Юлии Куварзиной больше нет. Вернее, с самой актрисой ничего не случилось, а вот 22 килограмма лишнего веса исчезли.

Юлия стала известна публике благодаря образам обаятельных толстушек, которых она создала в многочисленных сериалах. Однако актриса решила, что ей все-таки стоит похудеть. Она обратилась к диетологу. Юлия сбросила 22 килограмма. По ее словам, из рациона пришлось убрать сахар, муку и другие вредные продукты. Кроме того, Юлия узнала о том, что такое питьевой режим и как его соблюдать. Результат похудения самой актрисе очень нравится, пишет 7d.org.ua.

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