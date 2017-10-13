Надо же! Юлия Куварзина поделилась опытом похудения на 22 килограмма

Юлия стала известна публике благодаря образам обаятельных толстушек, которых она создала в многочисленных сериалах. Однако актриса решила, что ей все-таки стоит похудеть. Она обратилась к диетологу. Юлия сбросила 22 килограмма. По ее словам, из рациона пришлось убрать сахар, муку и другие вредные продукты. Кроме того, Юлия узнала о том, что такое питьевой режим и как его соблюдать. Результат похудения самой актрисе очень нравится, пишет 7d.org.ua.