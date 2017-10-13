Любовное предсказание от цыганки девушкам разных знаков Зодиака на 2018 год

Эта информация поможет вам как нельзя лучше распланировать свои дела и возможно некоторые из них завершить ещё в этом году, пишет Cluber.com.ua.

СКОРПИОН

На протяжении всего 2018 года вас будут испытывать на прочность долгие отношения и идиллия. Одинокие представительницы знака захотят продолжать заниматься своим любимым занятием – сталкивать между собой и провоцировать мужчин на конфликты. Так что пришла пора пересмотреть свое отношение к противоположному полу. Иначе, мечты о свадьбе так и останутся мечтами. Общение с окружающими сулит выгодные перспективы в будущем. Данное правило распространяется и на друзей, родственников и коллег. Дайте волю эмоциям во время принятия решений. Во всех сферах жизни девушки Скорпионы увидят удачу. Только вот не стоит бесцельно разбрасываться своими силами и энергией.

СТРЕЛЕЦ

Придет весной смена идеалов и жизненных ценностей. Осложнения создадут необоснованно завышенные требования к окружающим вас людей. Также будет наблюдаться чрезмерная драматизация обстановки. В данное время Стрельцы смогут сформировать первостепенные цели. На их достижении уйдет около полугода. С первых дней 2018 году девушки Стрельцы будут направлять все свои усилия на поиск своей любви. Главная проблема заключается в том, что счастье ходит рядом, только вы его не замечаете. А вот в середине осени Стрельцам захочется улучшить свои жилищно-коммунальные условия. Можете сменить старую мебель, провести ремонт и так далее. Если вы успеете закончить все дела, то сможете уехать в экзотическую страну на отдых. Если у вас нет достаточно финансов, то спокойно устраивайте себе отдых дома. Например, сходите с друзьями в клуб, кино или отправляйтесь на природу.

КОЗЕРОГ

Год Собаки готов стать богатым на сюрпризы. Вас застанет врасплох неожиданное предложение руки сердца. Так что придется на ходу расставлять все приоритеты. Целеустремленность Козерогов будет обескураживать и поражать. Стремительно вверх направится карьера. Такому даже мужчины позавидуют. Вы лихо будете расправляться с представителями сильного пола, получая желаемое. Когда наступит лето, то звезды просят задуматься о крупном приобретении. У вас получится заключить выгодную сделку. А вот предмет покупки неожиданно прослужит не одно десятилетие. Поутихнут любовные переживания уже к середине года. Лучше всего данное время посвятить семье, близким и друзьям. Стоит запомнить, что в течение 2018 года вам будут изредка напоминать проблемы со здоровьем. Несмотря на ваш плотный график, лучше выделить время на посещение врача и забыть раз и навсегда о невинных болячках.

ТЕЛЕЦ

Пришло время расставить все точки в отношениях с мужчиной. Девушки должны вызвать его на откровенный разговор, спросить о перспективах и намерениях. Любые недопонимания и конфликты легко решаться и позволят прийти к обоюдному согласию. Девушкам Тельцам звезды не рекомендуют прислушиваться к советам даже самых доверенных подруг. Исключительно ваша интуиция сможет дать верную оценку всем событиям. А вот одинокие представительницы данного знака могут присмотреться к коллегам по работе. Кто-то уже давно неравнодушен к вам. Однако, и сплетницы никогда не дремлют, так что будьте внимательными. Из зависти они в состоянии представить вас в невыгодном свете перед боссом. Если в семье Тельца царит уют и душевность, то в скором времени надо ожидать положительного теста на беременность. Данный малыш перевернет все с ног на голову и подарит безграничное счастье.