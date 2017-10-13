Любовное предсказание от цыганки девушкам разных знаков Зодиака на 2018 год

Цыганское предсказание для женщин разных знаков зодиака раскроет тайну того, под какие события будут расположены звёзды в 2018 году.
Эта информация поможет вам как нельзя лучше распланировать свои дела и возможно некоторые из них завершить ещё в этом году, пишет Cluber.com.ua.
СКОРПИОН
На протяжении всего 2018 года вас будут испытывать на прочность долгие отношения и идиллия. Одинокие представительницы знака захотят продолжать заниматься своим любимым занятием – сталкивать между собой и провоцировать мужчин на конфликты. Так что пришла пора пересмотреть свое отношение к противоположному полу. Иначе, мечты о свадьбе так и останутся мечтами. Общение с окружающими сулит выгодные перспективы в будущем. Данное правило распространяется и на друзей, родственников и коллег. Дайте волю эмоциям во время принятия решений. Во всех сферах жизни девушки Скорпионы увидят удачу. Только вот не стоит бесцельно разбрасываться своими силами и энергией.
СТРЕЛЕЦ
Придет весной смена идеалов и жизненных ценностей. Осложнения создадут необоснованно завышенные требования к окружающим вас людей. Также будет наблюдаться чрезмерная драматизация обстановки. В данное время Стрельцы смогут сформировать первостепенные цели. На их достижении уйдет около полугода. С первых дней 2018 году девушки Стрельцы будут направлять все свои усилия на поиск своей любви. Главная проблема заключается в том, что счастье ходит рядом, только вы его не замечаете. А вот в середине осени Стрельцам захочется улучшить свои жилищно-коммунальные условия. Можете сменить старую мебель, провести ремонт и так далее. Если вы успеете закончить все дела, то сможете уехать в экзотическую страну на отдых. Если у вас нет достаточно финансов, то спокойно устраивайте себе отдых дома. Например, сходите с друзьями в клуб, кино или отправляйтесь на природу.
КОЗЕРОГ
Год Собаки готов стать богатым на сюрпризы. Вас застанет врасплох неожиданное предложение руки сердца. Так что придется на ходу расставлять все приоритеты. Целеустремленность Козерогов будет обескураживать и поражать. Стремительно вверх направится карьера. Такому даже мужчины позавидуют. Вы лихо будете расправляться с представителями сильного пола, получая желаемое. Когда наступит лето, то звезды просят задуматься о крупном приобретении. У вас получится заключить выгодную сделку. А вот предмет покупки неожиданно прослужит не одно десятилетие. Поутихнут любовные переживания уже к середине года. Лучше всего данное время посвятить семье, близким и друзьям. Стоит запомнить, что в течение 2018 года вам будут изредка напоминать проблемы со здоровьем. Несмотря на ваш плотный график, лучше выделить время на посещение врача и забыть раз и навсегда о невинных болячках.
ТЕЛЕЦ
Пришло время расставить все точки в отношениях с мужчиной. Девушки должны вызвать его на откровенный разговор, спросить о перспективах и намерениях. Любые недопонимания и конфликты легко решаться и позволят прийти к обоюдному согласию. Девушкам Тельцам звезды не рекомендуют прислушиваться к советам даже самых доверенных подруг. Исключительно ваша интуиция сможет дать верную оценку всем событиям. А вот одинокие представительницы данного знака могут присмотреться к коллегам по работе. Кто-то уже давно неравнодушен к вам. Однако, и сплетницы никогда не дремлют, так что будьте внимательными. Из зависти они в состоянии представить вас в невыгодном свете перед боссом. Если в семье Тельца царит уют и душевность, то в скором времени надо ожидать положительного теста на беременность. Данный малыш перевернет все с ног на голову и подарит безграничное счастье.
БЛИЗНЕЦЫ
С самого начала 2018 года в семье Близнецов воцарится идиллия и спокойствие. Еще раз женщины убедятся в правильности выбора своего спутника жизни. Он не только ваш муж, но еще и друг. В весенний период усугубятся отношения с коллегами по работе. Звезды советуют не вступать в споры и сводить все на нет. Ни к чему хорошему не приведет соперничество. Что касается лета, то она будет насыщенно событиями. Резкие падения и скачки будут сопровождаться постоянными стрессами. Одинокие Близнецы женского пола увидят разочарование в не длительных отношениях с трагическим концом. Замужние представительницы должны быть осторожными в осенних командировках. Тут лукавый готов толкнуть вас на измену. Однако, решать исключительно вам – говорить супругу правду или нет. Опрометчивое высказывание, даже через множество лет после разового инцидента, навсегда перечеркнет надежный союз.
РАК
В плане семьи год будет благоприятен. Одиночки наконец встретят вторую половинку, те, кто состоит в отношениях – дождутся руки и сердца. А вот замужние, наконец, решат завести ребенка. Девушки Раки могут рассчитывать в апреле на помощь со стороны близких родственников относительно сложного финансового вопроса. С другой стороны, поступит предложение о высокооплачиваемой работе. Земляная Собака летом советует приняться за работу, пока другие отдыхают. Раки будут в состоянии эмоционального подъема, энергичны и бодры. Так что все силы вы должны направить на созидание и уже в начале осеннего периода увидите первые плоды. Если у вас появилось свободное время, то уделите его вторым половинкам. Проявите по отношению к ним заботу и терпение. Самое главное, это контролировать свои высказывания. Грубое слово ранит партнера, а обида проникнет настолько глубоко, что будет безутешно пытаться загладить свою вину.
ЛЕВ
На события и свершения год 2018 обещает быть насыщенным. Весной дамы смогут сменить скучную офисную работу на более интересный и перспективный вариант, причем с частыми заграничными командировками. Вы будете выглядеть независимо и по-деловому. Так что недостойных мужчин это сразу отпугнет. А вот тот, кто сможет порвать занавес крутого нрава и категоричности Львицы, получит взамен податливую и нежную кошечку. С собой лето принесет множество быстротечных романов. Мужчины будут зажигать в вас желание, только вот огонь страсти никто поддерживать не собирается. У Львиц останется много разбитых сердец позади себя. Стоит отметить, что год Собаки не особо подойдет для разного вида авантюр. Каждое опрометчивое слово, что выпущено из ваших уст, раздражение или порыв гнева, обернется вспять и заставят вас жалеть. Особо велика будет еще и страсть к дорогим украшениям в осенний период.
ДЕВА
Несмотря на холода зимы, огонь страсти и влюбленности будет согревать Деву все сильнее. Если вы рассматривали отношения как увлечения, то они перерастут в привязанность. Весной у Девы появится новый друг, который готов бросить все дела и кинуться на помощь по первому зову. Отношения со вторыми половинками, друзьями и окружающими будут отличаться полным взаимопониманием, интересом и деликатностью. Все это принесет только пользу. Для карьерного роста Девы будет благоприятна вторая половина 2018 года. Однако, вы можете стать объектом сплетен, причем со стороны мужчин. Последние месяцы года Собаки принесут напряжение.
ВЕСЫ
Если вы хотите почувствовать себя слабой и беззащитной, то в душе вашего избранника вы не найдете отклика. Именно это и спровоцирует череду скандалов. Многие Весы в стремлении наладить взаимоотношения согласятся на хрупкое перемирие, от которого и следа не останется в апреле. Мужчина готов заподозрить вас в измене. Если брать во внимание лето, то это замечательная пора для того, чтобы начать думать о себе. Посещение тренажерного зала позволит избавиться от лишних килограммов, а визит к косметологу приведет в норму состояние кожи. Качественный и заграничный отдых станет апогеем прекрасного. Особенно, если вы спланируете его в августе. Весы в конце 2018 года смогут встретить человека, способного раскрыть их творческий потенциал. Благодаря этому появится полоса удач во всех сферах.
ВОДОЛЕЙ
С самого начала земляная Собака принесет сильные потрясения. В первые месяцы вы узнаете о самом страшном – измене или предательстве любимого. Женщина такой удар переживать будет очень тяжело. Так что даже не стоит заикаться о прощении. Данная сложная ситуация задаст тон на некоторый период года. Тут вам пригодится поддержка близких. И вот, к середине года, Водолеи уже будут отрыты для будущих чувств и отношений. Вторая половина года советуют дамам окунуться с головой в свое хобби или отправиться на отдых. Данная смена настроения поможет подготовиться к новым знакомствам. Окончание 2018 года будет благоприятным, несмотря на все стрессы и скандалы. Наконец, Водолеи найдут в себе силы вычеркнуть прошлое из жизни навсегда.
ОВЕН
Начало года девушкам Овнам подарит кардинальные перемены. Звезды советуют пересмотреть свое отношение ко многим вещам. Иначе, окружающие ткнут вас лицом в собственные ошибки – позора не избежать. Наступает самая хорошая пора для укрепления родственных связей. Овнам рекомендуется попросить прощения за обидные слова, что связаны с далеким прошлым. Не забывайте наладить отношения с братьями и сестрами. Что касается карьеры, то Овнам улыбается стабильность. Звезды не советуют в этот период прыгать выше головы и настаивать на повышении. Девушки могут ответственно выполнять свои обязанности. Поверьте, в ближайшее время начальство все заметит и подарит руководящую должность в своей организации. Летом овны откроют в себе новые способности и дарования.
РЫБЫ
Женская натура всегда нуждалась во внимании. А вот девушки Рыбы просто обожают быть в центре внимания. Другими словами, они не могут без этого жить. В 2018 году, дабы ловить на себе восторженные взгляды, надо прибегнуть к стандартным женским хитростям. Будет достаточно просто поменять прическу или купить новый гардероб. Добавьте немного ярких деталей или пройдите полный комплекс ухаживающих процедур в салоне красоты. Само собой, Рыбы всегда знали, как удивить сильный пол. В год Собаки Рыб также ждут некие сюрпризы. Одним из них надо назвать приятную весточку от поклонника. Причем того, который давно пропал из жизни девушки. Данное внезапное внимание, само собой, обрадует Рыбу и выльется в теплую встречу. Рыбам надо забыть в 2018 году о волнениях. Не надо растрачивать нервы даже на самые безвыходные ситуации. В эти 12 месяцев все проблемы начнут пропадать сами по себе.