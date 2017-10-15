Привычный омлет на новый лад: как приготовить любимый завтрак в пакете

Мечтаете готовить завтраки быстро, просто и без лишних затрат сил и времени на уборку рабочей поверхности? Да пожалуйста! Любимый многими омлет на завтрак можно приготовить… в пакете! Для этого можно использовать рукав для запекания, который рассчитан на высокую температуру.