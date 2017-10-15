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Привычный омлет на новый лад: как приготовить любимый завтрак в пакете

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ФОТО: Скриншот с видео

Мечтаете готовить завтраки быстро, просто и без лишних затрат сил и времени на уборку рабочей поверхности? Да пожалуйста! Любимый многими омлет на завтрак можно приготовить… в пакете! Для этого можно использовать рукав для запекания, который рассчитан на высокую температуру.

  1. Расположите открытый пакет в стакане, разбейте в него два яйца.
  2. Выньте пакет из стакана, выдавите лишний воздух руками и закройте молнию.
  3. Потрясите пакет или помните руками, чтобы взбить яйца.
  4. Снова откройте пакет, установите в стакан и добавьте наполнитель на ваш вкус.
  5. В нашем рецепте в начинку входят 2 ломтика рубленой ветчины, 0,5 ст.тертого сыра чеддер, 1 ст.л. рубленого лука, 1 ст.л. рубленого зеленого сладкого перца, 2 ст.л. рубленых томатов без семян, 2 шт. рубленых грибов и 1 ст.л. сальсы.
  6. Снова выдавите воздух из пакета и закройте молнию.
  7. Переверните пакет несколько раз и помните, чтобы смешать ингредиенты.
  8. В большой кастрюле доведите воду до кипения и опустите туда пакет с омлетом. Так можно сварить целых восемь омлетов за один раз!
  9. Готовьте 13 минут, затем аккуратно выньте пакет из воды, откройте и переложите на тарелку.
  10. Украсьте блюдо по своему вкусу и желанию. Омлет готов!

Вот так все готовится быстро, просто, удобно! И никакого беспорядка! Возможно, и у вас есть свои секретные технологии по приготовлению обычных блюд? Поделитесь с нами?

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