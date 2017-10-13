Беременным нельзя спать на спине!

Беременным женщинам во время последнего триместра лучше спать на боку, а не на спине. Исследование ученых из Университета Окленда в Новой Зеландии показало, что поза во сне оказывает существенное воздействие на сердцебиение ребёнка. Сердце плода становится менее активным, если женщина ложится на спину. Предыдущие исследования предположили, что сон на спине на позднем этапе беременности обеспечивает дополнительную весовую нагрузку на кровеносные сосуды, которые снабжают матку, что сокращает приток кислорода к ребёнку. Теперь исследователи получили еще более убедительные доказательства, на основе которых беременным можно порекомендовать определенные позы во сне на финальном этапе беременности.

Выводы были сделаны на основе наблюдений за 29 здоровыми женщинами, чей срок беременности составлял от 34 до 38 недель. Исследователи постоянно следили за ритмом сердцебиения ребенка в течение ночи. Специальная видеокамера тщательно фиксировала, в какой позе спит мама. Результаты показали, что эта поза оказывает существенное воздействие на вариабельность сердцебиения ребёнка. Когда женщины спали на спине, то их малыши становились менее активными, чем при сне на боку.

Если будущие мамы изменяли свою позу во время сна, к примеру, переворачивались с бока на спину, то ребёнок быстро становился более тихим. Исследователи подчеркивают, что в тех ситуациях, когда будущий малыш не выглядит достаточно здоровым, и проблемы связаны с медленным его развитием, то ему особенно тяжело будет сталкиваться с воздействием сна на спине своей мамы.