До слез: Шэннен Доэрти написала эмоциональный пост о раке и поделилась фото

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", которая на протяжении двух лет боролась со страшным недугом – раком груди, постепенно восстанавливается и со слезами на глазах вспоминает, через что ей прошлось пройти, пишет Сегодня.

Актриса опубликовала в Instagram фото, на котором видно, как выпадают ее волосы. Снимок Доэрти сопроводила эмоциональной подписью.

"Это фото очень личное для меня. Оно было сделано после того, как я начала курс химиотерапии. Целые клочья волос в моих руках. Я была больна, мне казалось, я себя теряла. Слабость и сила. Я становилась некрасивой снаружи, но красивой внутри. Я помню это, как вчера. Рак имеет очень много фаз. Шок, отрицание, принятие, гнев, негодование, бунт, страх, понимание, красота. Рак с вами навсегда. Вы по-прежнему нуждаетесь в поддержке и любви", – поделилась звезда.