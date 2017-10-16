Рецепт: как приготовить растительное молоко

«Растительное молоко чаще всего готовят из миндаля, риса, кокоса и соевых бобов. Но рекомендую попробовать и другие интересные ингредиенты: овсяную крупу, киноа, кешью, грецкие и лесные орехи, кунжут, семена подсолнечника, чиа, льна и конопли», - говорит Мария Курсакова, ведущая мастер-классов в Кулинарной Студии Clever, повар и кондитер растительной кухни, автор сайтов veganchef.ru и cookandtravel.ru.

Все, что требуется для растительного молока, – это продукт-основа и вода в пропорции 1:3. В напитке промышленного производства помимо этих ингредиентов часто содержатся стабилизаторы, сахар и растительное масло, поэтому лучше готовить его дома. Тем более, что это очень просто, пишет Lady.mail.ru.

Нужно замочить выбранную основу – орехи, семена или крупу – на ночь. Затем слить воду, хорошо промыть основу, положить в чашу блендера и залить свежей фильтрованной или бутилированной водой. Измельчить все до однородной массы, начиная с маленькой скорости и постепенно ее увеличивая. Затем процедить молоко через мелкое сито или марлю. Оставшийся жмых выбрасывать не стоит: его можно использовать в выпечке или высушить в духовке или дегидраторе – получится полезная мука.

«Для легкой сладости можно добавить в молоко на стадии блендирования один-два финика или несколько щепоток корицы. Если хотите, чтобы напиток содержал большую концентрацию микронутриентов, положите немного куркумы или мелконарезанного имбиря или поэкспериментируйте с другими специями, такими как кардамон и мускатный орех», - подсказала Мария.

Приятного аппетита!