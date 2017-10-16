Видео: как научить ребенка мыть руки правильно

Грязные руки – это шанс получить серьезные проблемы со здоровьем. Известно, что большинство людей – даже взрослых! – не умеют правильно мыть руки. Что уж говорить о детях, особенно, когда они делают самостоятельно – в саду или в школе. Однако если бы все люди на планете делали это качественно, в мире было бы на миллион смертей в год меньше.

Существует несколько так называемых «болезней грязных рук». «Речь прежде всего о многочисленных кишечных инфекциях, – говорит Олег Демченко, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук. – Еще через грязные руки можно заполучить глисты и даже гепатит А.

Как всего этого избежать? Во-первых, мыть руки обязательно. После прогулки, перед едой, после туалета – тщательно, с мылом. Во-вторых, на улице стоит иметь при себе салфетки и антисептик, если ребенок часто трогает животных или поднимает что-то с земли».

«Дети Mail.Ru» подготовили для родителей пошаговую видеоинструкцию о том, как научить детей правильно мыть руки. Она основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.