«На фото я кормлю моего сына, который уже 24 часа как умер. Поговорите со мной»

Мать опубликовала фотографии своего сына, которого она нянчила в течение 24 часов после того, как он родился мертвым на 36-й неделе беременности. 31-летняя Джемма Беннетт подписала снимки следующими словами: "Спросите про нашего маленького ангела". Женщина объяснила, что все боялись говорить с ней о случившейся трагедии, когда ей было это так необходимо, сообщает Daily Mail.

«Другие мамы получают подарки, когда у них рождаются дети, но когда на свет появился Харли, то все хранили молчание. Люди стараются не говорить об этом, как будто я вообще не была беременна. Но подумайте о том, как от этого плохо мне», - делится Джемма, передает Life.ru.

Харли умер после того, как у Джеммы произошло скрытое отслоение плаценты. Родители, которые уже воспитывают четырех дочерей, давно мечтали о мальчике. И вот когда роды начались, Джемма почувствовала несвойственную боль, которая становилась только сильнее. Тогда женщина отправилась в больницу, где врач обнаружил, что плацента уже полностью отошла. Причем симптомы этого были скрытыми, поэтому Джемма не понимала, что что-то не так, пока не появилась боль.

«Я ничего не слышала после слов "Нет сердцебиения". Он был словно ангел с розовыми губами, и я держала его на руках. Поговорите со мной о нем, ведь я никогда не увижу его первых шагов, никогда не отведу его в школу и не уложу спать...», - говорит убитая горем мать.

Джемма смогла находиться рядом с телом ребенка еще в течение 24 часов благодаря специальной кроватке с охлаждением. За это время она вместе с мужем сделала отпечатки ножек малыша и сохранила локон его волос.