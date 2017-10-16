Мария Кожевникова рассказала о тяжелых третьих родах

«У меня было двойное обвитие. В таких случаях, как правило, назначают кесарево сечение. Я за то, чтобы рожать естественным путем, если есть такая возможность. Врач стала переживать, потому что сроки по УЗИ одни, сроки по моей памяти другие, а по внутреннему состоянию третьи», - говорит Кожевникова, передает Deti.mail.ru.

Мария отметила, что решила обратиться к священнику, который посоветовал ей молиться Божьей матери и просить помощи в родах. «В четыре часа ночи (в последний месяц у меня были проблемы со сном), я вдруг вспомнила о молитве и подумала о том, как же я могла об этом забыть. Я прочитала ее. В девять часов у меня отошли воды. В результате все случилось так, как надо. У меня не было схваток, были какие-то проблемы, мне их вызывали. Наверное, мог быть другой исход, не такой хороший для меня. Но в результате мы с сыночком справились», — рассказала Кожевникова.

Добавим, что за последнюю беременность Мария набрала 40 килограммов. «Хотя я кушала достаточно мало, у меня была определенная диета. Просто гормональный фон во время последних двух месяцев сказался», — отметила она.

Сейчас актриса, которая часто принимает участие в фотосессиях и появляется на светских мероприятиях, сбросила вес. Кстати, спустя месяц после родов в своем Instagram Кожевникова опубликовала фотографию, на которой позирует с обнаженным животом. Как объяснила звезда, она хотела поддержать женщин, которые только стали матерями. «Даже у меня, знающей о том, как делаются все обложки, появился комплекс из-за внешнего вида», — подчеркнула актриса.

Напомним, Мария замужем за бизнесменом Евгением Васильевым, пара воспитывает троих сыновей.