Педиатр: для плода не существует безопасного количества алкоголя

Прежде всего, подчеркнул Джонсон, речь идет о фетальном алкогольном синдроме, который может встречаться у детей, матери которых злоупотребляли спиртным во время беременности. Алкоголь в первую очередь негативно влияет на мозг плода, особенно повреждая области, связанные с памятью и обучением. Кроме того, алкоголь может поражать сердце, почки, печень и другие органы ребенка, пишет Deti.mail.ru.

«Люди тысячи лет назад знали, что алкоголь может влиять на плод, но фетальный алкогольный синдром стали диагностировать только в 1960-70 гг. Терминология меняется, потому что и сам подход к диагностике также меняется. Фетальный алкогольный синдром диагностируется у детей, у которых есть характерные лицевые черты, задержка роста и выраженные когнитивные проблемы из-за повреждения мозга. У других есть повреждения мозга, но отсутствуют характерные лицевые черты и задержка роста. Терминология расширилась из-за того, что мы вышли за пределы ограниченной группы. Теперь это целый спектр», – пояснил Джонсон в интервью «Медузе».

По его мнению, государство должно активно проводить кампании, рассказывающие о вреде алкоголя во время беременности. «На сигаретах есть предупреждения – с алкоголем тоже можно так поступать. Можно продвигать безалкогольные коктейли, например. В США есть такая популярная компания Zero for Nine (049) – никакого алкоголя за девять месяцев беременности. В общем, нужно убедиться, что люди знают, что для плода не существует безопасного количества алкоголя. Врачи тоже должны обращать на это внимание. На молодых людей постоянно влияют внешние факторы, в обществе принято считать, что пить – надо. Так что стоит рассказывать людям, как с этим бороться, как отказываться от спиртного», – считает Джонсон.

В то же время он отметил, что разовьется фетальный алкогольный синдром у ребенка или нет, зависит не только от употребления матерью спиртного во время беременности, но и от множества других факторов, в первую очередь от здоровья самой матери. Говоря о женщинах, выпивавших на ранних сроках, еще не зная о том, что беременны, Джонсон призвал их перестать винить себя.

«Бывает, что алкоголь в начале беременности не дает никакого эффекта. Бывает, что эффект есть. Но мы никогда не можем четко установить причинно-следственную связь. Мы не хотим, чтобы женщины винили себя. Ни одна мать не хочет навредить своему ребенку. Я никогда не встречал женщину, которая бы сказала, что пьет именно с такой целью. Часто люди стыдят таких женщин, но с тем же успехом можно стыдить и самого врача, который недостаточно акцентировал на этом внимание, а также алкогольные компании, которые занимаются рекламой спиртных напитков. Мы стараемся снять стигму с женщин. Иногда мы можем связать нарушения развития с алкоголем, но это не всегда именно так. Нужно просто сосредоточиться на помощи каждому конкретному ребенку, а не на том, чтобы стыдить его мать», – заявил педиатр.