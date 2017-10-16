Тыква в сметанном соусе — настоящее кулинарное чудо. Вы обязаны попробовать!

Если вы не любите тыкву, значит, вы просто не пробовали вкусных тыквенных блюд!
16 октября 2017 г., 14:44
Ведь тыква в сметанном соусе нравится поголовно всем, кто её пробует. Признавайтесь: вам не доводилось отведать этого блюда? Значит, мы правы!
Попробуйте приготовить эту вкуснятину хоть раз, и мы гарантируем: это станет любимым блюдом вашей семьи, пишет Lifter.com.ua.
Вам понадобятся:
Тыква — 500 г;
Сметана — 180 г;
Вода — 20 мл;
Масло растительное — 2 ст. л.;
Чеснок — 3 зубчика;
Паприка — ½ ч. л.;
Укроп, петрушка — по вкусу;
Перец чёрный, соль.
Рецепт:
1. Тыкву почистить, нарезать брусочками и слегка обжарить.
2. Приготовить сметанный соус: смешать сметану с измельчённой зеленью и чесноком, добавить специи, перемешать.
3. Добавить соус к тыкве и тушить на медленном огне 3–5 мин.
Вот и всё! Совсем несложно, правда?
Вот вам видео для пущей наглядности: