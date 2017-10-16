Тыква в сметанном соусе — настоящее кулинарное чудо. Вы обязаны попробовать!

Ведь тыква в сметанном соусе нравится поголовно всем, кто её пробует. Признавайтесь: вам не доводилось отведать этого блюда? Значит, мы правы!

Попробуйте приготовить эту вкуснятину хоть раз, и мы гарантируем: это станет любимым блюдом вашей семьи, пишет Lifter.com.ua.

Вам понадобятся:

Тыква — 500 г;

Сметана — 180 г;

Вода — 20 мл;

Масло растительное — 2 ст. л.;

Чеснок — 3 зубчика;

Паприка — ½ ч. л.;

Укроп, петрушка — по вкусу;

Перец чёрный, соль.

Рецепт:

1. Тыкву почистить, нарезать брусочками и слегка обжарить.

2. Приготовить сметанный соус: смешать сметану с измельчённой зеленью и чесноком, добавить специи, перемешать.

3. Добавить соус к тыкве и тушить на медленном огне 3–5 мин.

Вот и всё! Совсем несложно, правда?

Вот вам видео для пущей наглядности: