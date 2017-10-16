Instagram взорвала страница про удаление вросших волос (вслед за выдавливанием прыщей)

Впрочем, это далеко не новый феномен. В сети уже давно действует страница дерматолога Сандры Ли под названием Dr Pimple Popper (Доктор Выдавливатель Прыщей), где она выкладывает видео с выдавливанием прыщей разных видов и размеров, и у нее, на секундочку, 2,5 миллиона подписчиков, пишет Soulpost.ru.

Что это? Обсессивно-компульсивное расстройство? Форма садизма/мазохизма? Или атавизм в виде доставшейся от предков по наследству привычки как обезьянки ковыряться в друг друге?

A post shared by tweezist (@tweezist) on Oct 14, 2017 at 12:46pm PDT

A post shared by Sandra Lee, MD Dermatology (@drpimplepopper) on Oct 10, 2017 at 9:53pm PDT