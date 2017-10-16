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Instagram взорвала страница про удаление вросших волос (вслед за выдавливанием прыщей)

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ФОТО: скриншот

Внимание: этот материал может быть отвратительным до тошноты. А может и доставить вам удовольствие, что трудно объяснить, как и более 60 тысячам подписчикам этой относительно новой страницы в Instagram с видео удаления вросших волос.

Впрочем, это далеко не новый феномен. В сети уже давно действует страница дерматолога Сандры Ли под названием Dr Pimple Popper (Доктор Выдавливатель Прыщей), где она выкладывает видео с выдавливанием прыщей разных видов и размеров, и у нее, на секундочку, 2,5 миллиона подписчиков, пишет Soulpost.ru.

Что это? Обсессивно-компульсивное расстройство? Форма садизма/мазохизма? Или атавизм в виде доставшейся от предков по наследству привычки как обезьянки ковыряться в друг друге?

A post shared by tweezist (@tweezist) on

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