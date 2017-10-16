Лучший способ расстаться с кем-то — по мнению ученых

По словам автора исследования Алана Мэннинга, совершенно нормально начать со стандартного «Нам нужно поговорить». Это уже настраивает человека на плохие новости. Мы даем ему несколько секунд, чтобы понять, что что-то не так, что мы действительно хотим серьезно поговорить, сообщает Soulpost.ru.

Главный принцип расставания согласно ученым — не затягивать. Не начинайте издалека, не ходите вокруг да около. На самом деле, это не забота о чувствах другого, это эгоизм. Мы переживаем, что покажемся слишком плохими, поэтому пытаемся подсластить пилюлю. Если быть честными с самого начала разговора, будет намного лучше для всех.

Не стоит просто говорить, мол, «мне кажется, у нас ничего не получится». Это не совсем честно или прямолинейно. Мы не объясняем причину, и это делает расставание еще более болезненным и странным.

Говорите прямо, почему вы решили расстаться. Вы уже приняли это решение, так чего бояться? Будьте максимально честными.

На самом деле, когда в ходе исследования людей спросили, как бы они предпочли, чтобы с ними расстались, все ответили, что хотели бы знать правду и честную причину. Почему? Потому что никто не хочет потом мучиться, думая, почему же так вышло. Все хотят ответов.

Просто поставьте себя на место человека, с которым вы собираетесь расстаться. Как бы вы хотели, чтобы это сделали с вами? Быстро и честно.

Расставание в любом случае принесет боль, так что не нужно притворяться, будто вы можете сделать так, чтобы все остались довольны. И не нужно чувствовать свою вину. Нет ничего неправильного в том, что вы хотите быть счастливыми и понимаете, что для этого нужно расстаться с определенным человеком.