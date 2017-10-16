Ирина Шейк: не думайте о мужчине — думайте о себе

«Я никогда не сидела на диетах. Никогда. Даже после родов. Спасибо моим родителям за хорошие гены. Это не кокетство — я никогда ничего не делаю специально, чтобы быть в форме. Блины, пироги и щедро накрытые русские столы, которые ломятся от еды, — все это я публикую в своем Инстаграме, и правда в том, что я действительно это ем! Или, например, на Неделе моды в Париже я не могла отказать себе в таких гастрономических радостях, как круассаны и багеты, передает Soulpost.ru.

По поводу сексуальности женщины у меня есть собственная теория. Если вы будете зацикливаться на том, как понравиться мужчине мечты, ничего не выйдет. Я считаю, что понравиться нужно в первую очередь самой себе. Не надо думать о мужчине — думайте о себе! Сексуальность женщины совершенно не зависит от того, надели вы каблуки и пуш-ап или нет. Сексуальность — это внутренняя гармония, которая отвечает за то, случится магия или нет. И если гармонии нет, это очень чувствуется. Постарайтесь сначала понравиться самой себе, а не мужчине — как только выстроите идеальные отношения с собой, он будет ваш.

Если говорить о секретах красоты, то я люблю все самое простое: лучше всего работают самые доступные форматы и элементарные русские народные средства. Например, кубики льда: ничего более эффективного, чтобы быстро привести кожу в тонус, я не знаю. В любой поездке звоню в рум-сервис отеля и прошу много льда — вот и вся премудрость. Также обожаю помады: для выхода в свет обычно выбираю красную, а для повседневной жизни — нежный нюд.

Если мне не надо спешить на работу, то могу поспать ‪до 10 утра: в рабочие дни у меня всегда ранний подъем — ‪в 7 утра. Идеальный день для меня — это завтрак в постель, поваляться дома перед телевизором в спортивных штанах, посмотреть русский канал. Терпеть не могу каблуки и никогда не надену их в выходной день по своей воле.

Мое любимое место на планете — Мальдивы. Это рай на земле!

Мои сильные стороны заключаются в том, что я никогда не раскрываюсь ни перед кем полностью и не отношусь к себе слишком серьезно.

Если бы мне предложили роль в голливудском кино, я бы хотела сыграть русскую шпионку».