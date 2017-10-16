Женщинам нельзя красить волосы чаще шести раз в году

Профессор Кефах Мокбел из клиники Princess Grace Hospital в центре Лондона рекомендует женщинам не окрашивать волосы более шести раз в году. Он подчеркнул, что представительницам прекрасного пола необходимо покупать краску для волос, содержащую только натуральные ингредиенты. По оценке профессора Мокбела, регулярно окрашивающие волосы женщины на 14% чаще сталкиваются с раком груди. Вот почему так важно снизить воздействие синтетической краски, отдавая предпочтение хне, шиповнику и свекле, передает Medikforum.ru.

«Хотя для подтверждения результатов нашего исследования требуются дополнительные наблюдения, полученная информация позволяет предположить, что воздействие краски для волос является одним из факторов увеличения риска рака груди, - говорит профессор Мокбел. - Женщинам рекомендуется не использовать подобного рода синтетические краски чаще двух раз в году. Крайне важно, начиная с 40 лет, регулярно проходить через маммограммы. Мы настоятельно рекомендуем выбирать краску для волос, которая содержит минимальную концентрацию ароматических аминов вроде PPD - на уровне менее 2%. Будет разумным предположить, что содержащие натуральные растительные ингредиенты вроде шиповника и ревеня краски для волос являются менее опасными».

Финские онкологи заявили, что наблюдали статистическую связь между использованием красок для волос и риском рака груди в ходе одного из своих исследований. Однако пока нет возможности доказать прямую причинно-следственную связь. Нельзя исключить, что часто использующие краску для волос женщины также чаще применяют и другую косметику, по сравнению с теми, кто редко прибегает к краске.