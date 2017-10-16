Нужно ли пить витамины для роста волос?

По мнению ученых, нет смысла принимать витамины, если у человека нет поставленного диагноза – авитаминоз. Более того – если не знать точно свой уровень витаминов, прием специальных таблеток с высокими дозами витаминов может оказаться даже вредным, пишет Medikforum.ru.

Нет таких витаминов, которые бы специально улучшали здоровье волос, утверждает доктор Зоя Диане Дрэлос, консультант и профессор Медицинской школы Университета Дьюка. «Не существует специальных витаминов именно для усиления роста волос. Скорость роста зависит от здоровья организма в целом, и от уровня гормонов», - сказала эксперт.

По словам специалиста, около трети женщин в разные периоды жизни на планете сталкиваются с проблемой потери волос из-за повышения уровня андрогенов. Облысение усиливается во время стрессов и особенно отчетливо проявляется при старении. Но и это не единственные факторы риска. Среди других возможных причин потери волос специалисты называют различные аутоиммунные заболевания, кожные болезни, сифилис и даже беременность.

Преимущественная причина облысения среди женщин – наследственные факторы. Принимаемые витамины не способны перестроить волосяные фолликулы или отрегулировать уровень гормонов. Действенные средства и в том числе лекарства для стимулирования роста волос существуют, но они – в отличие от пищевых добавок – продаются строго по рецепту и могут быть назначены лишь врачом, потому что имеют серьезные побочные эффекты.