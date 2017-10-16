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Медики развеяли миф о ношении бюстгальтера

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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Стиль требует от женщин ношения бюстгальтеров, однако ранее уже высказывались предположения о том, что соблюдение этого правила связано с заболеваемостью раком груди. Новое исследование показало, что бояться носить лифчик не нужно.

Ученые заявили о том, что никакой связи между ношением бюстгальтера и возможным из-за этого раком груди они не обнаружили. В проводившимся ими исследовании участвовало 1044 женщины возрастом от 55 до 74 лет, которым был диагностирован рак молочной железы, пишет Medikforum.ru.

Исследователи проанализировали историю ношения бюстгальтера на протяжении жизни у каждой участницы проекта. Они приняли к сведению возраст, в котором дамы начинали носить лифчики, размеры чашечек и другие параметры этого вида нижнего белья (например, косточки), а также количество времени, затраченного на ношение, и т.д. Сопоставив данные, специалисты не увидели опасной закономерности.

«Раньше встречалось мнение, что ношение лифчика нарушает циркуляцию крови в области груди. Наши результаты показывают, что утверждения о взаимосвязи рака и ношения лифчиков неубедительны», - сказала в связи с этим руководитель исследования доктор Лу Чен.

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