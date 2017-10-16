От стресса действительно толстеют

Американские исследователи заявили, что достаточно всего одного негативного происшествия за день, чтобы обменные процессы в организм нарушились и возникли предпосылки к лишнему весу. Прежде чем сделать такой вывод, специалисты провели испытания с участием 58 женщин возрастом, в среднем, 53 года, пишет Medikforum.ru.

Во время эксперимента участницам предлагалось очень насыщенное блюдо, содержащее в себе жир в полтора раза больше рекомендуемой дневной нормы. Оказалось, что в организме женщин, которые испытывали стресс, пища усваивалась хуже – жир не расходовался в должной мере на энергию, а откладывался в запас.

На этом фоне быстро развивается полнота, отметили эксперты. Особенно, если учесть, что многие люди реагируют на волнения повышенным аппетитом.

«Стресс постепенно приводит к набору веса, тем более, что мы заедаем свои переживания не самой полезной пищей. Кроме того, при стрессе наш организм сжигает меньше калорий», - констатировали авторы проекта.