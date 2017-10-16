Похудение позволяет человеку сэкономить кучу денег

Потеря лишних килограмм позволит сохранить достаточное количество денег, чтобы каждый день совершать какие-либо поездки в теплые края и наслаждаться заслуженным отдыхом. Все дело в том, что при лишнем весе существенно увеличивается вероятность развития болезней сердца, диабета и опухолей, на лечение которых людям приходится расходовать большие деньги. Ученые из Университета Джонса Хопкинса в США выяснили, что если 50-летний человек снижает индекс массы тела более чем на 5 пунктов, то тем самым он сможет сэкономить $36 278 просто за счет уменьшения риска развития названных выше недугов. Чем меньше денег люди расходуют на лечение болезней, которые связаны с лишним весом, тем больше остается средств на разного рода приятные расходы, пишет Medikforum.ru.

Американские ученые решили обнаружить связь между индексом массы тела, и тем, как много денег люди тратят на здоровье. Оказалось, что человек может экономить тысячи долларов просто за счет похудения, поскольку ему не придется покупать лекарства и оплачивать процедуры, связанные с болезнями, вызванными ожирением. Здоровым весом является индекс массы тела ниже 25. Если этот показатель находится в пределах от 25 до 30, то человек относится к категории имеющих лишний вес, а если выше 30, то у него уже можно диагностировать ожирение.

Исследование показало, что если 20-летний переходит из категории ожирения в категорию лишнего веса, то есть индекс массы тела уходит ниже 30, то он может сэкономить тем самым $17 655. Если же у него получится перейти из категории ожирения в категорию здорового веса, то есть с 30 опуститься ниже 25 пунктов, то он сэкономит, в среднем, $28 020 на медицинских расходах. У людей в возрасте 50 лет эта экономия составляет уже $36 278.